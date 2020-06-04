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Koronavirüs Habur Sınır Kapısı açıldı, Iraktaki kapının açılması bekleniyor
TÜRKİYE

Habur Sınır Kapısı açıldı, Irak'taki kapının açılması bekleniyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mart günü kapatılan Habur Sınır Kapısı, yük taşımacılığına yeniden açıldı. Irak tarafındaki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nın da açılması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Irak tarafındaki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nın da açılması bekleniyor.
Irak tarafındaki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nın da açılması bekleniyor.

Irak'a açılan 2 gümrük kapısından biri olan Habur Sınır Kapısı, 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çift yönlü geçişe kapatıldı. Ticaret Bakanlığı'nca 1 Mart 2020'den itibaren Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede temassız ihracat yapıldı.

Irak tarafındaki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nın da açılması bekleniyor.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Habur Sınır Kapısı ile İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın bugün itibariyle yük taşımacılığına açıldığını açıkladı. Bu karar Şırnak'ta sevinçle karşılanırken, taşımacılığın yapılması için Irak bölgesindeki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nın açılması bekleniyor.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Kemal Patla, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasından memnun olduklarını ifade ederek, "İhracatçı olarak sevindik, mutlu olduk. İnşallah bundan sonra bölge için, memleket için daha iyi şeyler yapacağız ve çıtayı daha yukarılara doğru çıkartacağız" dedi.

Irak tarafındaki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nın da açılması bekleniyor.

'Devletimize sonsuz teşekkür ediyorum'

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Taşkın ise koronavirüs salgının başlamasının ardından ihracatı aksatmadıklarını belirterek, "Ticaret Bakanı'mızın açıklaması bizi son derece mutlu etti. Biz çok zor süreçten geçtik. Devletimiz sağ olsun, her konuda bu zor şartlarda az da olsa ihracatımızı aksatmadı. Bu zor süreçte bizi mağdur etmediği için Silopili ihracatçı olarak devletimize sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Habur Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Habur Sınır Kapısı yazılı tabelanın geçici bir süreliğine söküldüğü görüldü.

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