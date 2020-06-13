Hakkari'de eylem ve etkinliklere 16 Haziran'a kadar geçici yasak

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum ve benzeri yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıdığı belirtildi.

KORONAVİRÜS Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve ilimiz genelinde alınacak olan Kovid-19 salgınını emniyet tedbirleri kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddesine istinaden milletvekilleri hariç olmak üzere 14 Haziran günü saat 00.01’den 16 Haziran günü saat 23.59’a kadar, 13 Haziran günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına, eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla toplanmaların engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak üzere hareket edecek şahıslar ve araçların ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile ilimizden çıkış yaparak hareket edecek şahıslar ve araçların kısıtlanmasına, alınan kararlara aykırı olarak hareket eden şahıslar, kurum/kuruluş, dernek ve tüzel kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması kararları alınmıştır."

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Günlük vaka sayısı 1459'a çıktı

FOTOĞRAF 13 Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Şanlıurfa koronavirüs yoğunluk haritası. Koronavirüs salgınında Şanlıurfa’da korkutan tablo: İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası Koronavirüs pandemi sürecinde kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla Şanlıurfa'daki vaka sayısında artış olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vaka sayılarının artmaya başladığı ve risk faktörünün yükseldiğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası. BiP'te paylaş

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