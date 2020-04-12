Koronavirüs Hastaneye giden Somalili anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti
TÜRKİYE

Hastaneye giden Somalili anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti

Rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuğunu Bursa Şehir Hastanesi’ne götüren Somalili anne ve kızı yolda kalınca, imdadına polis ekipleri yetişti. Sokağa çıkma yasağı kapsamında toplu ulaşım araçları iptal olunca, polis ekipleri anne kızı evine kadar bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Toplu ulaşım araçları iptal olunca, polis ekipleri anne kızı evine kadar bıraktı.
Toplu ulaşım araçları iptal olunca, polis ekipleri anne kızı evine kadar bıraktı.

Türk polis teşkilatı tüm imkanlarıyla insanların yardımına koşmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evde bulunan bir Somali vatandaşı, 7 yaşındaki kızı rahatsızlanınca ambulansı çağırdı.

Ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne götürülen aile tedavinin ardından taburcu oldu. Belediyenin toplu ulaşım güzergahıyla Acemler Kavşağı’na kadar gelebilen anne-kız yolun ortasında kaldı.

İHA

ANNE VE KIZ YOLDA KALDI

Çaresiz bir şekilde yol kenarında beklediklerini gören polis ekipleri durumu öğrenmeye gittiğinde, anne kızın yolda kaldığını öğrendi.

İHA
  • Bunun ardından aileyi evine götürmek için harekete geçen ekipler, anne kızı ekip aracına alarak Yunuseli’nde bulunan evlerine kadar götürdü.

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