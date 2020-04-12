Hastaneye giden Somalili anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti

Türk polis teşkilatı tüm imkanlarıyla insanların yardımına koşmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evde bulunan bir Somali vatandaşı, 7 yaşındaki kızı rahatsızlanınca ambulansı çağırdı.
Ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne götürülen aile tedavinin ardından taburcu oldu. Belediyenin toplu ulaşım güzergahıyla Acemler Kavşağı’na kadar gelebilen anne-kız yolun ortasında kaldı.
ANNE VE KIZ YOLDA KALDI
Çaresiz bir şekilde yol kenarında beklediklerini gören polis ekipleri durumu öğrenmeye gittiğinde, anne kızın yolda kaldığını öğrendi.
- Bunun ardından aileyi evine götürmek için harekete geçen ekipler, anne kızı ekip aracına alarak Yunuseli’nde bulunan evlerine kadar götürdü.