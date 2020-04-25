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Koronavirüs Hava kirliliğine neden olan parçacıkların içinde koronavirüs tespit edildi
DÜNYA

Hava kirliliğine neden olan parçacıkların içinde koronavirüs tespit edildi

İtalya'da bilim insanlarının hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde koronavirüs tespit etti. Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda hava kirliğine yol açan parçacıkların mikropları barındırdığı ve kuş gribi, kızamık ve şap gibi hastalıklara yol açan virüslerin uzak mesafelere taşınmasında rol aldığı görülmüştü.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs havada asılı kalabiliyor.
Koronavirüs havada asılı kalabiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'dan kritik açıklama geldi. İtalya'da bilim insanlarının hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde koronavirüs (Covid-19) tespit ettiğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'daki bilim insanları salgına ilişkin yeni bir araştırma sonucu paylaştı.Bilim insanları son yapılan çalışmalarda hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde koronavirüs tespit ettiğini açıkladı. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp açmadığını anlamaya çalışıyor. Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda hava kirliğine yol açan parçacıkların mikropları barındırdığı ve kuş gribi, kızamık ve şap gibi hastalıklara yol açan virüslerin uzak mesafelere taşınmasında rol aldığı görülmüştü.

Koronavirüsün hapşırma ya da öksürük yolu ile yayılan damlacıklar aracılığıyla bir ya da iki metre mesafeye ulaştığı biliniyor. Bazı araştırmalar, beş mikrondan daha küçük damlacıkların ise havada dakikalar hatta saatlerce asılı kalabildiğini, bu sayede başka yerlere taşınabildiğini ortaya koymuştu.

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