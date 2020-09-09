Havada maske paniği: Japonya’da yolcu maske takmayı reddedince uçak acil iniş yaptı

Hokkaido eyaletindeki Kushiro’dan Kansai Havaalanı’na hareket eden Peach havayolu firmasına ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz pazartesi meydana geldi. Mürettebatın ifadelerine göre kalkıştan önce maskesiz olduğu fark edilen yolcu, maske takması yönündeki çağrıya olumsuz yanıt verdi. Şahıs, uçağın kalkışından kısa süre sonra ise, maskesiz birinin yanında oturmak istemediğini ifade eden diğer yolculara bağırdı.

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Kabin ekibinin kendisine yönelik ihtar tutanağı düzenleneceğini söylemesinin ardından sinirlenerek mürettebatı tehdit eden şahıs nedeniyle pilot, yolcuyu uçaktan indirmek üzere Niigata Havaalanı’na inme kararı aldı. Plansız inişin ardından diğer 124 yolcusuyla birlikte normal rotasına devam eden uçağın, 2 saat gecikmeyle Kansai Havaalanı’na ulaştığı açıklandı.

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