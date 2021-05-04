Hindistan koronavirüsün pençesinde: Kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni merkez üssü olan Hindistan'da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yürekleri yakan yeni görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

DHA Hindistan’da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor.

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tanklarının tükendi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.

DHA Hindistan’da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor.



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HİNDİSTAN’DA SON DURUM

Hindistan’da son açıklanan verilere göre 20 milyon 282 bin 833 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 222 bin 408 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 613 bin 292’ye ulaştı. Ülkede 3 milyon 447 bin 133 aktif vaka bulunuyor.