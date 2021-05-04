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Koronavirüs Hindistan koronavirüsün pençesinde Kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor
DÜNYA

Hindistan koronavirüsün pençesinde: Kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor

Hindistan’da salgında hayatını kaybedenlerin cesetleri, akrabaları tarafından kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor. Son açıklanan verilere göre ülkede 20 milyon 282 bin 833 kişide koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Hindistan koronavirüsün pençesinde: Kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor
Hindistan’da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni merkez üssü olan Hindistan'da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yürekleri yakan yeni görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Hindistan’da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor.
DHA
Hindistan’da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor.

  • Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tanklarının tükendi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.

Hindistan’da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor.
DHA
Hindistan’da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor.

Çin Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi
KORONAVİRÜS
Çin Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi

HİNDİSTAN’DA SON DURUM

Hindistan’da son açıklanan verilere göre 20 milyon 282 bin 833 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 222 bin 408 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 613 bin 292’ye ulaştı. Ülkede 3 milyon 447 bin 133 aktif vaka bulunuyor.

Hindistan varyantı için korkutan açıklama: Hem aşıyı hem bağışıklığı etkisizleştirebilir
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Hindistan varyantı için korkutan açıklama: Hem aşıyı hem bağışıklığı etkisizleştirebilir

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Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
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AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
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Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

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