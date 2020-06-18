Hindistan'da akıl almaz olay: Öpücük tedavisiyle hastaları iyileştireceğini söyledi koronadan öldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Hindistan’da şaka gibi bir olay yaşandı.

Ratlam kentinde virüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF 5 Daily Mail'i haberine göre kovid-19 hastası birçok kişi hastane kapısından geri çevriliyor Ülkede yatak kapasitesinin yetersizliği sebebiyle bir süre önce trenlerdeki vagonları hastaneye çevrilmişti. Delhi'de koronavirüs vaka sayısı 40 bini bulurken, ülke genelinde vakalar ise 332 bini geçti. Hindistan'da koronavirüs: Cesetler hastane koridorlarında bekliyor Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunan Hindistan koronavirüs sebebiyle zor günler geçiriyor. Ülkede artan vakalar sebebiyle hastane kapasitelerinin yetersiz kaldığı ve cesetlerin hastane koridorlarında bekletildiği belirtildi. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni koronavirüs vakası görüldü

Yetkililerden 'sahtekarlara inanmayın' uyarısı

Aslam, “öpücük tedavisinin” koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti. Yetkililer, Aslam’ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

OYNAT 00:00 Hindistan'da koronavirüs trajedisi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan'da, salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs'a kadar uzatan Hindistan'da köylerine dönmeye çalışan, işlerini kaybeden yüz binlerce göçmen işçinin otobüs istasyonlarında oluşturduğu kuyruklar kameralar tarafından amatörce kaydedildi.

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FOTOĞRAF 11 Hindistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren ülke çapında gönüllü sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için halkın evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılacak, toplu taşıma askıya alınacak. Ayrıca, ülkede temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar hariç tüm alışveriş mağazaları da kapatılacak. Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde paniğe kapılan binlerce kişi, yasak hayata geçmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti. Farklı bölgelerden istasyona gelen işçiler ile aileleri, trene binmek için birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ortaya izdiham manzaraları çıktı. Hindistan'da 284 vaka görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da korona göçü: Binlerce kişi istasyonlara akın etti Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında bugünden itibaren geçerli olacak 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' çerçevesinde alınacak tedbirler sıkılaştırılıyor. Maharashtra eyaletinde binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı devreye girmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti. BiP'te paylaş

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