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Koronavirüs Hindistanda akılalmaz olay Aşıları çalıp Üzgünüm bilmiyordum notu bıraktı
DÜNYA

Hindistan'da akılalmaz olay: Aşıları çalıp 'Üzgünüm bilmiyordum' notu bıraktı

Hindistan’ın Haryana eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla dolu çantayı çalan hırsız, aynı gün çantayı geri bırakarak "üzgün olduğunu ve çantanın içinde aşı olduğunu bilmediğini" söyledi.

Haber Merkezi AA
Hindistanda akılalmaz olay: Aşıları çalıp Üzgünüm bilmiyordum notu bıraktı
Arşiv

Haryana’da bulunan Jind General Hastanesinde yaşanan olayda, hırsızın, içinde 1700 dozdan fazla Covishield ve Covaxin aşısının bulunduğu çantayı alıp kaçtığı belirtildi.

Aynı gün geri bıraktı

Aynı gün içinde hırsızın içine "üzgünüm, bilmiyordum" yazılı not koyarak çantayı eyalet karakolunun yakınındaki bir kafede başka bir kişiye teslim ettiği öğrenildi. Hırsızın, kafedeki kişiye çantanın içinde polise götürmesi gereken yiyeceklerin olduğunu ancak kendisinin bir işi çıktığını söylediği ve söz konusu kişiden çantayı karakola bırakmasını rica ettiği kaydedildi.

Kovid-19 aşısı tuzağına dikkat: Siber dolandırıcılar iş başında
KORONAVİRÜS
Kovid-19 aşısı tuzağına dikkat: Siber dolandırıcılar iş başında
Hırsızın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bir TIR dolusu aşı malzemesini çalmışlardı: Kısa sürede yakalandılar
FOTOĞRAF 13
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Büyükçekmece'de 24 Aralık 2020 tarihinde polise başvuran iş adamı Hidayet D., bir TIR'a yükledikleri eşyaların çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi.
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Hidayet D. Elimizde nakliye yapacak TIR kalmayınca, dışarıdan bir TIR kiraladık. Gelen kişiler malları yükleyerek depodan ayrıldılar. Ancak malların hiçbiri yerine ulaşmadı. TIR ortadan kayboldu. Plakasının ve bize verdiği belgelerin sahte olduğunu tespit ettik. dedi.
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Hidayet D. çalınan mallar arasında Adıyaman'da bulunan ve yerli Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışan bir firmaya ait malzemeler olduğunu söyledi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayın duyulması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ilk anda hırsızlıkla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden Yusuf O. ve İbrahim K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR'ın peşine düştü.
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1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR'ın izi Muğla'da bulundu. Boşaltıldığı anlaşılan TIR 'da çalınan eşyalar bulunamadı. Olayı organize ettiği öğrenilen şüpheli Hidayet M. burada yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak TIR'ın olay anında malları yükledikten sonra, İkitelli, Güvercintepe mahallesinde bulunan bir depoya gittiğini belirledi. Bu depoya yapılan baskında çalınan tüm mallar bulundu.
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Çalınan eşyalar arasında bulunan koranavirüs aşısı geliştirmekte kullanılan malzemeler Acil olarak Adıyaman'a gönderilerek özel firmaya teslim edildi. Çalınan kitlerin aşı çalışmalarında çok önemli olduğu ve Almanya'dan kotalı olarak satıldığı öğrenildi.
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Çalınan malzemelerin bulunmaması durumunda bir dahaki sevkiyatın 6 ay sonra gerçekleşebileceği belirtildi. TIR'da bulunan ve aralarında gıda, giyim, tütün mamulleri gibi ürünlerin de piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.
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Olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Hidayet M., Yusuf O., İbrahim K.'nın daha önceden de Nakliye hırsızlığından polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yetkililer olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin de Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.
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Bir TIR dolusu aşı malzemesini çalmışlardı: Kısa sürede yakalandılar
Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı bir buçuk milyon milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. İkitelli'de bir depoya baskın yapan polis çalınan malzemeyi ele geçirdi. Yerli aşı geliştirmek için çok önemli olduğu öğrenilen çalınıp bulunan malzemeler "Acil" olarak Adıyaman'da bulunan aşı geliştirilen firmaya ulaştırıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Depoya yapılan baskın ve şüphelilerin TIR'la kaçış anları kameralara yansıdı.
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