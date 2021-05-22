Koronavirüs Hindistanda koronavirüs ölümleri 4 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor
DÜNYA

Hindistan'da koronavirüs ölümleri 4 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 194 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Hindistanda koronavirüs ölümleri 4 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 295 bin 525’e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 257 bin 299 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 289 bin 290'a yükseldi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

  • Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 4 günde 300 binin altında indi.

Hindistan'ın büyük kentlerinde salgın düşüşe geçti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülürken bu sayı son bir günde 2 binin altına düştü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Aşılama kampanyası

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesinde yayımlanan son verilere göre, Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 187 milyon 890 bin doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.

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