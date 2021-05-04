Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Hindistanda oksijen krizi büyüyor
DÜNYA

Hindistan'da oksijen krizi büyüyor

Hindistan'da, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülke genelinde 688 binden hastanın tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının sınıra yaklaştığı ülkede ilaç, oksijen ve tıbbi malzeme sıkıntıları yaşanıyor.

Haber Merkezi AA
Hindistanda oksijen krizi büyüyor
Arşiv

Times of India'nın haberine göre, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, 3 Mayıs tarihi itibarıyla tedavisi süren hasta sayısına bağlı olarak, 585 bin 416 hasta için yatakta, ağır durumdaki 103 bin 308 hasta için de solunum cihazına bağlı oksijen desteği gerektiğini açıkladı.

Merkez, stok sıkıntısı yaşayan eyaletlerden gelen veriler ve ileriye yönelik tahminler ışığında toplam 688 bin 724 hasta için tıbbi oksijen ihtiyacı olduğunu hesapladı.

Hastaların yüzde 3'ü ağır

Tedavisi süren hastaların yüzde 80'ninde hafif ve orta şiddette belirtiler görüldüğünü ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken merkez yetkilileri, yüzde 17'sinin orta şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen destekli yatakta tedaviye ihtiyaç duyduğu, yüzde 3'ünün durumunun ağır olduğu ve solunum cihazına bağlı sürekli oksijen desteği zorunluluğunun bulunduğunu belirtti.

Hastaların yüzde 20'si için oksijen sağlanması gerektiğini vurgulayan yetkililer, vaka sayısının artmasıyla oksijen ihtiyacının artacağı uyarısında bulundu.

Vakaların yoğun olduğu Maharaştra, Kerala, Karnataka ve Uttar Pradeş eyaletlerinin oksijen ihtiyacının en fazla olduğu yerler olduğu kaydedildi.

Hindistan'da koronavirüs krizi: Ordu göreve çağırıldı
FOTOĞRAF 43
Title
Yoğun bakım yataklarının dolu olduğu ve tıbbi oksijen sıkıntısının yaşandığı kentteki hastaneler kriz yaşıyor.
Title
Başkent yönetimi, Covid tedavi merkezlerinin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini orduya devretmek istiyor.
Title
Salgının başlamasından bu yana ülkede kayıtlara geçen vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor.
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Hindistan'da koronavirüs krizi: Ordu göreve çağırıldı
Hindistan'da resmi kayıtlara göre vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, başkent Yeni Delhi'de ikinci Kovid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.


Günlük en fazla vaka ve ölüm olan ülke

Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının sınıra yaklaştığı ülkede ilaç, oksijen ve tıbbi malzeme sıkıntıları yaşanıyor.

Hindistan'da bugüne dek 20 milyon 638 bin Kovid-19 vakası kaydedilirken 225 binden fazla insan yaşamını yitirdi, halen 3 milyon 447 bin 133 hastanın tedavisi sürüyor.

Abone Ol Google News
Dünyayı alarma geçirdi

Dünyayı
alarma geçirdi

​Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Trump dediğini yaptı

Trump dediğini yaptı

​Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.
Hisar-A12den vurdu

Hisar-A
12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gürsel Tekin emlakçılık

Gürsel Tekin emlakçılık

'​Param olsaydı Körfez'deki bütün arsayı kapatabilirdim.'

Üçüncü doz yerli olacak

Üçüncü doz yerli olacak

​Bakan Koca, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Bayramdan <br>sonra paylaşacağız

Bayramdan
sonra paylaşacağız

​AK Parti'den yeni anayasa için tarih.
Bahçeli açıkladı

Bahçeli açıkladı

​MHP'den 100 maddelik anayasa taslağı.
FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

​Gülen'le bizzat görüşen terörist, 17/25 Aralık sürecinde İstanbul il imamıydı.
Tedbirler gribi bitirdi

Tedbirler gribi bitirdi

​Maske, mesafe ve hijyen üçlemesi etkilerini gösteriyor.
Nisanda 2 bini aşkın firma

Nisanda 2 bini aşkın firma

​Türkiye'nin ihracat ailesi büyüyor.
Beneklisine <br>5 lira değer biçildi

Beneklisine
5 lira değer biçildi

​İstilacı balon balığı avına 5 milyon lira.
İstanbul'a gelecek<br> ilk takım belli oldu

İstanbul'a gelecek
ilk takım belli oldu

​İki maçta da kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler.
Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.