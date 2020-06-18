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Koronavirüs Hindistanda son 24 saatte 12 bin 881 yeni koronavirüs vakası görüldü
DÜNYA

Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni koronavirüs vakası görüldü

Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.

  • Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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