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Koronavirüs Hindistanda trajedi yaşanıyor Üçlü mutant tespit edildi
DÜNYA

​Hindistan'da trajedi yaşanıyor: Üçlü mutant tespit edildi

Hindistan'da trajedi yaşanıyor: Üçlü mutant tespit edildi

Her gün yeni vaka rekorlarının kırıldığı Hindistan’dan endişe verici bir haber daha geldi. Salgında adeta tsunami yaşayan ülkede Kovid-19’un yeni bir “üçlü mutant” varyantı tespit edildi. Hindistan halihazırda Kovid-19 vakalarında büyük bir artışla karşı karşıya ve birçok sağlık uzmanı buna sebep olarak çifte mutasyonu işaret ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hindistanda trajedi yaşanıyor: Üçlü mutant tespit edildi
Pandeminin başlangıcından bu yana Hindistan’da 15,6 milyon Kovid-19 vakasıyla birlikte 182 bin 500’den fazla ölüm kayda geçti. Bu vakaların yaklaşık 1,1 milyonu yalnızca son 4 günde kaydedildi.

DAHA BULAŞICI BİR VARYANT

Üçlü mutasyon, üç farklı Kovid-19 suşunun bir araya gelerek yeni bir varyant oluşturması anlamına geliyor. NDTV News’in haberine göre Batı Bengal, Maharaştra ve Delhi gibi vilayetlerde bu mutantın sebep olduğu vakaların olduğuna inanılıyor. McGill Üniversitesinde Epidemiyoloji Profesörü Madhukar Pai, “Bu daha bulaşıcı bir varyant. Çok sayıda kişiyi çok çabuk hasta ediyor. Aşılarda ufak düzenlemeler yapmaya devam etmeliyiz.” değerlendirmesini yaptı.

AŞILARIN ETKİSİ ARAŞTIRILACAK

Pai, çifte mutasyonu tespit etmede yaşanan gecikmenin bile Hindistan’daki mevcut virüs artışına katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi. Delhi merkezli Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi Genom Bilimi ve Tamamlayıcı Biyoloji Enstitüsü’nde (CSIR-IGIB) çalışan bilim insanı Vinod Scaria, aşıların bu varyant karşısında etkili olup olmadığını değerlendirmek için deneye dayalı yeni bilgilere de ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

HASTANE ÖNÜNDE ÖLÜYORLAR

Ülkede dün 332 bin 730 koronavirüs vakası açıklandı. Hindistan’da sadece son 24 saatte 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgının ilk dalgasını kontrol altında tutmayı başaran ülkede normalleşmenin önü açılmış, dini törenler ve siyasi mitinglerde binlerce kişi bir araya gelmişti. Sağlık sisteminin iflasın eşiğinde olduğu ülkede Kovid-19 hastası yakınlarını tedavi için hastane kapılarına getiren birçok kişi bir doktorla dahi konuşamıyor, yakınlarını da hastane önlerinde kaybediyor.

Festival kâbus oldu

Ülkede salgının geçtiğimiz haftalarda, sosyal mesafe kuralına uymayan çoğu maskesiz yaklaşık 25 milyon kişinin katıldığı, Kumbh Mela Festivali nedeniyle Ganj Nehri kıyısındaki etkinlikten sonra kontrol edilemez duruma geldiği belirtiliyor. Görüntülerde yüzlerce kişinin aynı anda Ganj nehrine girdiği görülüyordu. Bilim insanları, festivalin, ülkede salgının yayılmasını artıracağı uyarısında bulunuyordu.

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