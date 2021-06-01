Koronavirüs Hindistanda vaka sayısı son 2 ayın en düşük seviyesinde
DÜNYA

Hindistan'da vaka sayısı son 2 ayın en düşük seviyesinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerilerken son 24 saatte virüs nedeniyle 2 bin 795 kişi hayatını kaybetti. Ülkede günlük ölü sayısı 27 Nisan'dan bu yana ilk kez 3 binin altına düştü.

Haber Merkezi AA
Hindistanda vaka sayısı son 2 ayın en düşük seviyesinde
Arşiv

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 127 bin 510 vaka, son 52 günün en düşük vaka sayısı oldu.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 175 bin 44'e çıktığı ülkede son 24 saatte 2 bin 795 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 331 bin 895'e ulaştı.

Ülkede vaka sayıları düşerken ölümlerin henüz aynı hızda azalmadığı dikkati çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 9 Nisan'dan bu yana ilk kez 130 binin altına indi.

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18 Mayıs'ta 4 bin 500'ün üzerine kadar çıkan günlük can kayıpları ise nispeten azalarak 27 Nisan'dan bu yana ilk kez 3 binin altına düştü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif vaka oranının yüzde 9, iyileşme oranının ise yüzde 92,1 olduğu ülkede halen 1 milyon 895 bin 506 hastanın tedavisi sürüyor.

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Uygulanan aşı sayısı 215 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek 215 milyon 818 bin 547 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan Serum Enstitüsü, artan talebe yanıt vermek için mayısta 65 milyon doz ürettiği AstraZeneca aşısından haziranda 90 milyon doz üreteceğini açıkladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Hindistan'da vaka sayıları artıyor: İbadet alanları hastaneye dönüştürülüyor
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Hindistan'da vaka sayıları artıyor: İbadet alanları hastaneye dönüştürülüyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan koronavirüs vakaları ve ölümler nedeniyle ibadet alanları geçici sağlık merkezlerine dönüştürülüyor. Ülkedeki yoğun bakım servislerinin dolması nedeniyle kurulan 250 yataklı geçici bakım merkezlerinin birkaç gün içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.
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