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Koronavirüs Hindistandaki 8 aslan koronavirüse yakalandı Uzmanlar inceleme başlattı
DÜNYA

Hindistan'daki 8 aslan koronavirüse yakalandı: Uzmanlar inceleme başlattı

Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Uzmanlar, aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek için inceleme başlattı.

Haber Merkezi DHA
Hindistandaki 8 aslan koronavirüse yakalandı: Uzmanlar inceleme başlattı
Koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük, iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulandı.

Koronavirüsün merkez üssü olan Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük, iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulandı.

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Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

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Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.

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