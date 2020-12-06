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Koronavirüs Hırvatistanda 99 yaşında kadın koronavirüsü yendi
DÜNYA

Hırvatistan’da 99 yaşında kadın koronavirüsü yendi

Hırvatistan’da Margareta Kranjcec, 99 yaşında koronavirüsü yendi.

Haber Merkezi DHA
Hastalığı atlattı.
Hastalığı atlattı.


Bakım evinde yaşayan Kranjcec, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ekim sonunda hastaneye kaldırıldı. Ogulin Genel Hastanesi’nde üç hafta kaldıktan sonra taburcu olan Kranjcec, “Bitti, şimdi kendimi iyi hissediyorum'” dedi.


  • Kranjcec ‘in hayatında sadece 40 yıl önce bir ameliyat geçirdiği ve tansiyon ilacı aldığı belirtilirken, kaldığı Sveti Antun bakım evinin müdürü Stefica Ljubic Mlinac, Kranjcec ‘in semptom göstermemesine rağmen pozitif çıkan birkaç sakinden olduğunu söyledi. Tedavisi tamamlanan Kranjcec için de “Pandeminin kasvetli ortamında çok güzel bir haber” diye ekledi.
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