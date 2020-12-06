Hırvatistan’da 99 yaşında kadın koronavirüsü yendi

Dünya

Gizemli Havana Sendromu’nun sebebi bulundu

ABD’nin Küba ve Çin’de görevli 40 diplomatı, 2016 ile 2018 tarihleri arasında sebebi tespit edilemeyen bir dizi rahatsızlık yaşadı. Bu rahatsızlıkların başında ‘mide bulantısı, baş ağrısı, yüksek ses duyumu, kafatasında baskı, dengesiz yürüme, görme bozukları ve baş dönmesi’ geliyordu. Havana Sendromu olarak adlandırılan gizemli rahatsızlıklara, yönlendirilmiş radyo frekanslarının (mikrodalga enerjisi) sebep olduğu belirtildi.

