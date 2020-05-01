Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 98 ölüm

Hollanda’da son bir günde 98 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 893’e yükseldi. Hollanda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 39 bin 791’e ulaştığı belirtildi.
Hollanda’da son bir günde 98 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 893’e yükseldi. Hollanda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 39 bin 791’e ulaştığı belirtildi.
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