Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 98 ölüm

Hollanda’da son bir günde 98 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 893’e yükseldi. Hollanda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 39 bin 791’e ulaştığı belirtildi.

KORONAVİRÜS Portekiz kademeli normalleşmeye geçiyor

KORONAVİRÜS Singapur'da vaka sayısı 17 bini aştı