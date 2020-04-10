Koronavirüs İkinci dalga korkusu Çinde 45 bölge tekrar riskli
DÜNYA

İkinci dalga korkusu: Çin'de 45 bölge tekrar riskli

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkeler getirdikleri kısıtlamaları peyderpey kaldırıyor. Bu ülkelerin başında salgının çıkış noktasının bulunduğu Çin gelirken, uzmanlara göre söz konusu kısıtlamaların kaldırılması kısa süre içerisinde koronavirüste ikinci dalganın dünyayı tesiri altına almasına neden olabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

VİRÜS TEKRAR AKTİF OLDU

İkinci dalganın gelebilme ihtimaliyle ilgili Güney Kore’de önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore’de salgının merkezi olan Daegu şehrinde yeni tip koronavirüse yakalanan, tedavi gördükten ve iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişinin tekrar Kovid-19’a yakalandığı açıklandı. Güney Koreli uzmanlar, bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu düşünüyor.

NEGATİF SONUÇLAR SORU İŞARETİ

İngiliz bilim insanları ise, karantinadan çıkmadan önce 51 kişiye yapılan son testlerin doğru sonucu vermediği iddia etti. East Anglia Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Paul Hunter, “Bunların yeniden enfeksiyon kapmadığına katılıyorum. Ancak virüsün yeniden etkinleştirdiğini de sanmıyorum. Bence en olası açıklama, negatif çıkan test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığıdır” ifadelerini kullandı.

JAPONYA OHAL İLAN ETTİ

Güney Kore’de yaşanan bu gelişmenin bir benzeri geçtiğimiz günlerde Japonya’da yaşandı. Ülkede, yaşlı bir erkek ve kadının yeniden enfekte olduğu bildirilmesiyle hastalığın nüksetmesi endişelere neden oldu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine başkent Tokyo başta olmak üzere yedi bölgede bir ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Çin’de 45 bölge tekrar riskli

Çin’de virüsün etkilerinin azalmasıyla beraber bazı bölgeler ‘temiz’ ilan edilmişti. Ancak ülkede geçtiğimiz haftalarda semptom göstermeyen (asemptomatik) vakaların raporlanmaya başlanmasıyla beraber, 45 bölgenin tekrar ‘riskli’ duruma geldiği öğrenildi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Çin ana karasında 61’i yurt dışı kaynaklı, 2’si Guangdong eyaletinden olmak üzere 63 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, dün Hubey eyaletinden 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.


DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR

  • Olası bir ikinci dalganın, ilk dalgadan daha öldürücü olabileceğine dikkat çeken, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başkanı Dr. Muhammed Rıza Kadir, virüsün acımasız ve yüksek bulaşıcı bir güce sahip olduğunu belirtti. Kadir, “Hastalığın ikinci dalgasının yayılmasından endişe ediyoruz ve ikinci dalganın kesinlikle ilk dalgadan büyük olacağını ve insanların önlemlere uymaması durumunda birçok sorun ortaya çıkacağını aklımızda bulunduruyoruz” dedi.

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