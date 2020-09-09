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Koronavirüs İkinci dalga korkusu yaşayan İngiltere öve öve bitiremedi Güvenli tatilin adresi Türkiye
TÜRKİYE

İkinci dalga korkusu yaşayan İngiltere öve öve bitiremedi: Güvenli tatilin adresi Türkiye

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede alınan önlemler sayesinde salgını kontrol altına alan Türkiye, turistlerin de tatil için en güvenli gördüğü ülkeler arasına girdi. Yabancı turistler akın akın yurda gelirken, dünya basını da Türkiye'nin sağlık sistemini öve öve bitiremiyor. İngiltere’nin ünlü gazetesi Telegraph, Türkiye’yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı. 10 önemli turistik noktayı da tek tek sıralayan gazete, gözde tatil bölgeleri olan Fethiye Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris'i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi.

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İngilitere, Yunanistan'dan ülkelerine dönen vatandaşlarında koronavirüs çıkması üzerine Yunan'ı karantina listesine aldı. Yunanistan tatilinden dönenlere 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla söz konusu iki ülkenin yanı sıra İngiltere halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Telegraph, Türkiye'yi en güvenilir turistik ülkeler arasında gösterdi.

Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor
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Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor

İngilizler öve öve bitiremiyor: Güvenli tatilin tek adresi Türkiye
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İngilizler öve öve bitiremiyor: Güvenli tatilin tek adresi Türkiye

Türkiye her zaman önemli bir tatil bölgesi

Türkiye'nin, İngiliz Hükümeti'nin "güvenli" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çeken gazete, ülkemizi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı. Haberde Türkiye'nin her zaman İngiliz vatandaşları için önemli bir tatil bölgesi olduğuna vurgu yapıldı.

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Almanya, Türkiye'yi 'Koronavirüste güvenli olmayan ülke' ilan etse de seyahat için Türkiye'ye gelen Almanlar Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere hayran kaldı.


Gidilmesi gereken 10 önemli nokta tavsiye edildi

Söz konusu haberde Türkiye'deki 10 önemli turistik noktayı da tek tek sıralayan gazete, Fethiye Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris'i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi. ayrıca, Türkiye'nin koronavirüs salgına mücadelede düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekildi.

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  • Ayrıca Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi. Haberde, Türkiye'nin İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde olmadığı vurgulandı.

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