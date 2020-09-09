İkinci dalga korkusu yaşayan İngiltere öve öve bitiremedi: Güvenli tatilin adresi Türkiye

İngilitere, Yunanistan'dan ülkelerine dönen vatandaşlarında koronavirüs çıkması üzerine Yunan'ı karantina listesine aldı. Yunanistan tatilinden dönenlere 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla söz konusu iki ülkenin yanı sıra İngiltere halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Telegraph, Türkiye'yi en güvenilir turistik ülkeler arasında gösterdi.
Türkiye her zaman önemli bir tatil bölgesi
Türkiye'nin, İngiliz Hükümeti'nin "güvenli" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çeken gazete, ülkemizi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı. Haberde Türkiye'nin her zaman İngiliz vatandaşları için önemli bir tatil bölgesi olduğuna vurgu yapıldı.
Gidilmesi gereken 10 önemli nokta tavsiye edildi
Söz konusu haberde Türkiye'deki 10 önemli turistik noktayı da tek tek sıralayan gazete, Fethiye Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris'i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi. ayrıca, Türkiye'nin koronavirüs salgına mücadelede düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekildi.
- Ayrıca Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi. Haberde, Türkiye'nin İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde olmadığı vurgulandı.