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Koronavirüs İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
TÜRKİYE

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı | İstanbul'da vaka sayısı kaç? En az vaka olan iller hangileri? En çok koronavirüs vakası hangi şehirlerde görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Söz konusu haritaya göre İstanbul'da her 100 bin kişide 532.02, Ankara'da 361.52 ve İzmir'de 223.34 kişi koronavirüse yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı | İstanbulda vaka sayısı kaç? En az vaka olan iller hangileri? En çok koronavirüs vakası hangi şehirlerde görüldü?
Arşiv

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, illere göre haftalık vaka sayısı haritasının yenilendiğini duyurdu.

Bakan paylaşımında, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul yine zirvede yer aldı

Haritaya göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

İstanbul'un ardından Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.

En az vaka görülen iller

Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van ise, 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

İllere göre risk durumu haritasında ise, düşük riskli tek il Şırnak oldu.

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