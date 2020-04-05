‘İmmün plazma’ tedavisi haftaya başlıyor

Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türk Kızılayı’nın yürütücülüğünde, küresel bir sağlık sorunu haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı duyurulan “immün plazma” tedavisi gelecek hafta devreye alınacak. İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor.

Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor. Plazmada yer alan “immünglobulin” denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor. Plazma bağışı için “Kovid-19 tanısı alındıktan sonra uygulanan tedavi ile iyileşen ve taburcu olan 18-65 yaş aralığında olup kan verme özelliklerini taşıyan, kan vermeye engel teşkil eden hepatit, HIV, spilis gibi hastalıkları bulunmayan” kişi şartları aranıyor. Plazma bağışı Türk Kızılayı’nın İstanbul’daki Kartal, Zeynep Kamil, Çapa ve Başakşehir olmak üzere 4 merkezinden alınabilecek. Ankara, İzmir ve diğer bölgelerdeki detaylı adresler de vatandaşlara ulaştırılacak.

72 saatte yapması gerekeni 23 saatte yaptı

Koronavirüse karşı tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı. 45 gün süreyle kendini laboratuvarına kapatan ve aşı çalışmalarını yürüten Ovalı sosyal medyadan da bilgi veriyor. Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, “Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız” bilgisini verdi.