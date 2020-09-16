İngiltere Başbakanı Johnson'dan uyarı: İkinci bir karantina felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir parlamento komitesindeki konuşmasında, ikinci bir ulusal çapta karantina istemediğini belirtti.

Bunun tamamen yanlış olacağını düşündüğünü dile getiren Johnson, "Önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mali sonuçları bakımından da felaketten başka bir şey getireceğinden şüpheliyim." dedi.

KORONAVİRÜS Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1315, Brezilya'da 1201, Meksika'da 629 kişi öldü

İngiltere'de ağustos ayından itibaren yeniden yükseliş başladı

Bu arada, Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 991 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 378 bin 219'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 artarak 41 bin 684 oldu.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

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