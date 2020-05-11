Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İngiltere Başbakanı Johnsondan kritik koronavirüs açıklaması En kötü senaryo aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz
DÜNYA

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması: En kötü senaryo aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz

İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüsle ilgili bugün yayınladığı 50 sayfalık raporda, aşının bulunamama olasılığı olduğunu belirtti. İngiltere’nin koronavirüs salgını yol haritası olarak yorumlanan raporda, gelecekte meydana gelecek yeni salgın dalgalarından endişe duyulduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

İngiltere'den koronavirüs salgınına ilişkin kritik açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına uzun vadeli çözümün aşı olacağını ama bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyebileceğini de vurguladı. Johnson aşı için “Bir atılım umuyoruz, ama umut bir plan değildir. Aşı veya tedavi bir yıldan uzun sürebilir. Gerçekten de en kötü senaryoda aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz” ifadelerini kullandı.


"BU KISA SÜRELİ BİR KRİZ DEĞİL"

Koroanvirüs salgını tedbirleriyle uzun vadede yaşamak zorunda kalınacağını ifade eden Johnson, “Bu kısa süreli bir kriz değil. Kovid-19 periyodik salgınlara neden olması muhtemel” dedi. Başbakan yakın gelecekte büyük salgın dalgalar olabileceğini belirtirken virüsün insan hayatında uzun süre kalabileceğini ifade etti.


"İKİ UMUT VAAT EDEN AŞI PROGRAMI"

Uzun vadeli çözümün aşı veya ilaç tedavisi olduğunu ifade eden Johnson, “Bu nedenle, Oxford Üniversitesi ve Imperial College tarafından dünyanın en umut verici aşı geliştirme programlarından ikisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Büyük bölümü tamamlandı

Büyük bölümü tamamlandı

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin örnek odaları tanıtıldı.
TÜBİTAK ilaç için tarih verdi

TÜBİTAK ilaç için tarih verdi

Türkiye'de şu anda 17 proje yürütülüyor.
Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

HDP'nin "Düne kadar bize danışıyordunuz" çıkışı kızdırdı.
Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri hedefinde

Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri hedefinde

"​Bu hastaneler boşu boşuna yapıldı, gereksiz israf..."
Gözler kabinede

Gözler kabinede

​Koronavirüs önlemlerinin görüşüleceği toplantı başladı.
'Akşener bize koordinat biçemez'

'Akşener bize koordinat biçemez'

İYİ Parti-HDP ittifakında büyük çatlak ve 'danışma' itirafı...

Şampiyon yok

Şampiyon yok

​Basketbolda liglerin kaderi belli oldu.

Sıcaklar geliyor

Sıcaklar geliyor

​Dereceler 30'u görecek, rehavete kapılma #evdekal.

İhbarda bulunun!

İhbarda bulunun!

​Kapalı olan iş yeri sahiplerine kira çağrısı.
Berberler kapıları zamlı açtı

Berberler kapıları zamlı açtı

​Müşteriler "Bu ücret fazla", esnaf ise "2020 tarifesi" diyor.
AVM'ye<br>giriş kuyruğu

AVM'ye
giriş kuyruğu

Sabah saatlerinde akın ettiler metrelerce kuyruk oluştu.
Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

​Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu.
İkinci testi negatif

İkinci testi negatif

​Süper Lig ekibinden müjdeli haber geldi.
'Taziye çadırı' vakaları!

'Taziye çadırı' vakaları!

Sosyal mesafeye uyulmayan mahalle korona oldu!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.