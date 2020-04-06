Koronavirüs İngiltere Başbakanı Johnsonın hastanede kalacağı duyuruldu Solunum cihazına bağlandığı haberi asılsız
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İngiltere Başbakanı Johnson'ın hastanede kalacağı duyuruldu: Solunum cihazına bağlandığı haberi asılsız

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü semptomları devam eden Başbakan Johnson’ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

İngiltere'de dün akşam hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson’ın bugün de hastanede kalacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü semptomları devam eden Başbakan Johnson’ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün akşam yüksek ateş dahil olmak koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İskan Bakanı Robert Jenrick Johnson’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanının hastanedeyken hükümete liderlik etmeye devam edeceğini söyledi. Jenrick, "Johnson dün bir dizi rutin test için hastaneye gitti. Geceyi hastanede geçirdi. Hepimiz ona şifa diliyoruz. Yapılan testler sonucunda mümkün olan en kısa sürede Downing Street’e geri dönmesini umuyoruz" dedi.

Johnson’ın 10 gün önce korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından görevine devam ettiğini ifade eden Jenrick, “Birkaç günde bir onunla görüşüyordum. Son derece sıkı çalışıp ve hükümetin sürekli güncellenmesini sağlıyor. Bu devam edecek" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson’ın yerine bugün korona virüsle ilgili basın toplantısını ülkenin Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın düzenlemesi bekleniyor.

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