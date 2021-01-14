Koronavirüs İngiltere bazı ülkelere seyahat yasağı getirdi
DÜNYA

İngiltere bazı ülkelere seyahat yasağı getirdi

İngiliz hükümeti, ilk olarak Brezilya'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türü nedeniyle Portekiz'in yanı sıra Güney Amerika'daki tüm ülkelerden İngiltere'ye uçuşları yasakladı. İngiltere, daha önce de Kovid-19'un değişik türleri nedeniyle Danimarka ve Güney Afrika'yla uçuşlara yasak getirmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'de hükümetin Kovid-19 komitesi, gün içinde yapılan toplantıda seyahat yasağı konusunu görüştü.

"Acil yasak kararı aldım"

  • Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Arjantin, Brezilya, Bolivya, Yeşil Burun Adaları, Şili, Kolombiya, Ekvador, Fransız Ginesi, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela'dan gelişlere acil yasak kararı aldım." dedi.

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Karar ne zaman yürürlüğe girecek?

Özellikle Brezilya'dan uçuşlarda Avrupa'daki transfer ülke konumundaki Portekiz'i de yasak listesine aldıklarını belirten Shapps, kararın 15 Ocak saat 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

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  • İngiltere, daha önce de Kovid-19'un değişik türleri nedeniyle Danimarka ve Güney Afrika'yla uçuşlara yasak getirmişti. Öte yandan İngiltere'nin kendisi de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin yasak listesinde yer alıyor.
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