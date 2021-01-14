İngiltere bazı ülkelere seyahat yasağı getirdi

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır." ifadelerini kullandı. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşlerinin berrak olduğunu belirten Bahçeli, "HDP’nin kapatılması öncelikle bir hukuk meselesidir. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili MHP'ye düşen sorumluluk olursa seve seve gereğini yaparız'' dedi.