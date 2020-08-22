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İngiltere Bilim Danışmanı: Koronavirüs asla bitmeyecek, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanması gerekecek

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof. Sir. Walport, koronavirüsün sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof. Sir Mark Walport basına yaptığı açıklamada, koronavirüsün grip gibi insanların hayatında sonsuza dek kalabileceğini ve aşı yaptırmanın insan hayatında düzenli hale gelebileceğini ifade etti.

  • Walport açıklamasında “Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.

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