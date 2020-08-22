İngiltere Bilim Danışmanı: Koronavirüs asla bitmeyecek, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanması gerekecek İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof. Sir. Walport, koronavirüsün sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi 22 Ağustos 2020, 17:17 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2020, 17:33 DHA