İngiltere kış uykusu olarak adlandırdığı koronavirüs önlemlerini kaldırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasına, Kovid-19 önlemlerindeki yeni değişliklerle ilgili bilgi verdi.

Kovid-19 oranının haziranda düştüğünü ve her gün yüzde 2-4 arasında bir azalma görüldüğünü kaydeden Johnson, hükümetin "şu anda hastanelerin kapasitesini aşacak ikinci bir Kovid-19 riski olduğuna inanmadığını" söyledi.

Johnson, gevşeme adımları kapsamında 2 metrelik sosyal mesafe kuralında değişikliğe gidildiğini bildirerek, 2 metrenin sağlanamadığı durumlarda bazı kurallara uyulması koşuluyla 1 metrelik sosyal mesafe uygulanabileceğini ifade etti.

Başbakan Johnson, bu tedbirleri ise toplu ulaşım araçlarında maske takılması, el yıkama, iş yerlerinde plastik koruyucular kullanılması ve açık havada bulunma olarak sıraladı.

OYNAT 00:18 İngiliz oyun tasarımcısından LED ışıklı maske Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle popüler hale gelen yüz maskelerindeki sıra dışı tasarımlarına bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de oyun tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olan Tyler Glaiel, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı takılan, iletişim kurmakta sorun yaşayan kişiler için sesle aktif olan LED ışıklı yeni bir maske tasarladı. BiP'te paylaş

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Ekonomi yeniden açılıyor

4 Temmuz'dan itibaren yeni adımlar atılacağını duyuran Johnson, artık 2 ayrı haneden üyelerin sosyal mesafeye uyma şartıyla içeride buluşabileceğini dile getirdi.

Johnson, restoranların ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılmasına izin verileceğini kaydederek, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.

Başbakan Johnson, ibadet yerlerinin yeniden kapılarını açabileceğini ve düğünlere de en fazla 30 kişiye kadar izin verileceğini bildirdi.

Ancak kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonlarının kapalı kalmaya devam edeceğini belirten Johnson, hükümetin orkestra konserleri ve tiyatro oyunlarının da mümkün olan en kısa sürede devam etmesini sağlamak için sanat camiasıyla çalışacağını aktardı.

"Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza geri dönüyor"

Johnson, diğer ülkelerde görüldüğü üzere salgının yeniden artabileceği uyarısında bulunarak, böyle bir durumda hükümetin gerekirse ülke çapında kısıtlama uygulamaktan tereddüt etmeyeceğini söyledi.

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Halkı, "ellerini yıkamaya ve mümkün olduğunca diğer kişilerden 2 metre uzakta durmaya" çağıran Johnson, "Bugün, uzun ulusal kış uykumuzun sona ermeye başladığını söyleyebiliriz. Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza ve evlerimize geri dönüyor" dedi.

FOTOĞRAF 9 Aşının işe yaraması durumunda, seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin, aşıyı olabildiğince düşük maiyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı. Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz” dedi. Shattock, yeni yaklaşımla birlikte, küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti. Shattock, “Aşının, hastalığın toplumda yayılmasına engel olması gerekiyor. Güvenlik testlerimizin ardından, İngiltere'de Ekim ayında geniş katılımlı bir test yapacağız. Tabii bu o dönem ne kadar vaka olacağına da bağlı, dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde de testler yapabiliriz” ifadelerini kullandı. İngiliz medyasına konuşan Shattock, aşının ne kadar süre bağışıklık kazandıracağının henüz bilinmediğini ifade ederek, “Hızla bir aşı üretmeye çalışmanın yarattığı sorunlardan biri üzerine sadece birkaç ay çalışabilmeniz. Sadece birkaç ay işe yaradığını görebileceksiniz. Bir yıl sonra ise bir yıl boyunca işe yaradığını” dedi. İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı: Kişi başı koronavirüs aşı fiyatını açıkladılar İngiltere'de koronavirüs aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyurdu. Imperial College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu. Aşının kişi başı fiyatı da açıklandı. BiP'te paylaş

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Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Kovid-19'dan 42 bin 600'den fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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