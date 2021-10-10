Koronavirüs İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından çifte virüs uyarısı Ölüm oranı iki kat fazla
DÜNYA

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan çifte virüs uyarısı: Ölüm oranı iki kat fazla

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte koronavirüs salgını ile ilgili tedirginlikler daha da arttı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, hem grip hem de koronavirüsün bu kış pek çok kişiyi hedef alacağını açıkladı. Harries'e göre aynı anda iki hastalığa da yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüs olanlara göre iki kat daha fazla.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından çifte virüs uyarısı: Ölüm oranı iki kat fazla
(Arşiv)

Dünya hala 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 5 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Henüz koronavirüs salgını sona ermemişken dünya grip salgınına hazırlanıyor.

Koronavirüs tedavisi olan kadın konuştu: 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi olan kadın konuştu: 8 doz aşı olacaksın deseler olurum

BİR UYARI DAHA

Uzmanlar bir süredir 'Twimdemic' (çift pandemi) konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara bir yenisi İngiltere'den geldi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, grip ve Kovid-19'un aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti.

ÖLÜM ORANI İKİ KAT DAHA FAZLA

  • Harries'e göre, bu kış aynı anda hem grip hem de Kovid-19'a yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüs olanlara göre iki kat daha fazla.

Rusya'da ağır bilanço: Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor
KORONAVİRÜS
Rusya'da ağır bilanço: Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor

İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries çözümün aşı olduğunu vurguladı. Bilim insanı mutlaka hem koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

Ölüm oranı iki kat fazla

Ölüm oranı iki kat fazla

​İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan çifte virüs uyarısı.
Lütfen bir şey olmasın

'Lütfen bir şey olmasın'

​Aracıyla çarptığı adamın başında gözyaşı döktü.
Adanada gençlerle buluşma

Adana'da gençlerle buluşma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız
Vefat sayısı 200'ün altında

Vefat sayısı 200'ün altında

​10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Talep yağıyor

Talep yağıyor

​Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor.

​10 bin parçacıkla tehdidi avlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.