İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan çifte virüs uyarısı: Ölüm oranı iki kat fazla Kış aylarının yaklaşması ile birlikte koronavirüs salgını ile ilgili tedirginlikler daha da arttı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, hem grip hem de koronavirüsün bu kış pek çok kişiyi hedef alacağını açıkladı. Harries'e göre aynı anda iki hastalığa da yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüs olanlara göre iki kat daha fazla.

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