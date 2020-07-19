Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İngiltere sürü bağışıklığına geri mi dönüyor İkinci toplu karantina ihtimal dışı
DÜNYA

İngiltere sürü bağışıklığına geri mi dönüyor: İkinci toplu karantina ihtimal dışı

Avrupa'da çok tartışılan "sürü bağışıklığı" stratejisi bazı ülkelerde hala devam etse de uzmanlar bu uygulamanın ölüm oranlarını katladığı konusunda uyarıyor. İngiltere'nin de bir dönem uyguladığı bu stratejiye yeniden dönüleceği iddia edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya ihtiyaç olmayacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pazar günleri yayımlanan The Sunday Telegraph gazetesine verdiği röportajda, tüm ülkeyi kapsayan karantina uygulamasını "nükleer caydırıcılığa" benzeterek, "Kesinlikle kullanmak istemiyorum ve kullanma durumunda olacağımızı da sanmıyorum." ifadesini kullandı.

  • Noel'de "büyük ölçüde normale dönmeyi" umduğunu kaydeden Johnson, bundan sonraki süreçte gerek duyulması halinde "yerel düzeyde" karantina kararları alabileceklerini vurguladı.

İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri
KORONAVİRÜS
İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri

Guardian iddiası: İngiltere olası bir salgına karşı geçen yıl uyarıldı
KORONAVİRÜS
Guardian iddiası: İngiltere olası bir salgına karşı geçen yıl uyarıldı

İngiltere, kendi 5G altyapısını üretmek istiyor

İngiltere'nin Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının, ülkenin 5G altyapısından kullanmama kararına ilişkin de konuşan Johnson, "Bu şeylerden bazılarını kendimiz yapmaya, aynı düşüncedeki ülkelerle çalışmaya ve ekipmanları kurmaya başlayalım. Potansiyel, ister 5G ister fiber ister gigabit veya süper hızlı geniş bant internet olsun, muazzam. İngiltere, tüm bunlarda gerçekten çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

Hükümet strateji değiştirdi, İngiliz basını alınan tedbirleri böyle duyurdu: Özgürlüğün sonu
DÜNYA
Hükümet strateji değiştirdi, İngiliz basını alınan tedbirleri böyle duyurdu: Özgürlüğün sonu

Avrupa'daki en çok can kaybı İngiltere'de

Kovid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor. İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan karantinada, 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

İngiliz uzmanlar itiraf etti: İngiltere koronavirüse hazır değil; ilaç, yeterli ekipman ve personel yok
DÜNYA
İngiliz uzmanlar itiraf etti: İngiltere koronavirüse hazır değil; ilaç, yeterli ekipman ve personel yok
  • Sonraki süreçte de aşamalı olarak perakende mağazaları, restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden açılırken, 25 Temmuz'dan itibaren de kapalı spor salonları, kapalı havuzların açılacağı, 1 Ağustos'ta da evden çalışan personelin ofislere dönebileceği duyurulmuştu.
Abone Ol Google News
Padişahın kızlar mektebi: Duhteran-ı Hümayun

Padişahın kızlar mektebi:
Duhteran-ı Hümayun

​İçine girenleri ilim ve kültürle harmanlayan harem nasıl bir yerdi?
Sirteye adım adım

Sirte'ye adım adım

​Libya ordusu çok sayıda askeri araç sevk etti.
Listeden çıkarıldı

​Kuru soğan ve patates ihracatında yeni dönem.

​PKK'yı dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı.

​HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın anlattı: Benim dokunulmazlığım var dedi...

İBB'nin yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi.

​Selçuk İnan futbolculuk kariyerini noktaladı.
Burada doğduk<br>burada öleceğiz

Burada doğduk
burada öleceğiz

Azeriler, Ermenilerin top atışlarına rağmen evlerini terk etmiyor.

​Yerli otomobil için ilk harç atıldı.
İslam dünyasından<br>tebrikler geliyor

İslam dünyasından
tebrikler geliyor

​Ayasofya kararının ardından tebrik mektupları yağdı.
Yerli batarya<br>ile yola çıkacak

Yerli batarya
ile yola çıkacak

​60 yıllık yerli otomobil serüveninde tarihi bir dönüm noktası.
Şam tiyatrosu

Şam tiyatrosu

​Halksız ülkede seçime gidiyor.
Katliamdan soruşturma

Katliamdan soruşturma

​Yemen'de katliam suçlarına ortak oldu.
ABD'de<br>maske tartışması

ABD'de
maske tartışması

​ABD Başkanı Trump maske kararını onaylamayacağını açıkladı.
Zulümlerinin sınırı yok

Zulümlerinin sınırı yok

İşgalci İsrail, Kudüs'te bir Filistinli ile oğluna evlerini yıktırdı.
'Hakkınızı helal edin'

'Hakkınızı helal edin'

Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro ve not bıraktı.
8 maçlık hasret bitti

8 maçlık hasret bitti

​Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.