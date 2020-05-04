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Koronavirüs İngilterede 100 yaşındaki kadın 3 hastalığın ardından koronavirüse de meydan okudu
DÜNYA

İngiltere'de 100 yaşındaki kadın 3 hastalığın ardından koronavirüse de meydan okudu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Sheffield kentinde salgına yönelik umutlandıran bir olay yaşandı. Sheffield kentinde yaşayan 100 yaşındaki Rose Heeley’in daha önce iki kez kalp krizi, kızamık, boğmaca, kızıl hastalığı geçirmesinin ardından son olarak koronavirüsü de yenerek hastaneden taburu oldu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Sheffield kentinde salgına yönelik umutlandıran bir olay yaşandı.

  • Sheffield kentinde 1919’da doğan ve 100 yaşında olana Rose Heeley’in azmi parmak ısırttı. Heeley hayatında ki kez kalp krizi, kızamık, boğmaca, ağır derecede kızıl hastalığı ve son olarak da koronavirüse yakalandı. Heeley, tedavi gördüğü hastanedeki 18 günlük yaşam savaşından sonra koronavirüsü de yenmeyi başardı. Hastaneden doktorların ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.


KORONAVİRÜS BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ŞEY

İngiliz basınına konuşan Heeley, “Hayatımda gördüğüm, öğrendiğim ve yaptığım her şey sıkı çalışmanın ve katıksız bir cesaretin sonucudur. Koronavirüsün beni yenmesine izin vermedim. Gördüğüm en kötü şey. Gerçekten kötü ve korkunçtu. Ama hiçbir şey beni rahatsız edemez” dedi.

Rose Heeley’in 4 çocuğu, 11 torunu ve 22 tane torun çocuğu buluyor.

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