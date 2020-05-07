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Koronavirüs İngilterede 6 yaşındaki çocuk kan zehirlenmesi yaşayan hamile annesinin hayatını kurtardı
DÜNYA

İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk kan zehirlenmesi yaşayan hamile annesinin hayatını kurtardı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulanan İngiltere’de, altı yaşındaki çocuk kan zehirlenmesi nedeniyle bayılan hamile annesinin hayatını, teyzesini tabletinden arayarak kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Nicky Lewis ve oğlu Max.
Nicky Lewis ve oğlu Max.

İngiltere’nin Staffordshire bölgesindeki Stoke-on-Trent kentinde yaşayan ve yaklaşık altı aylık hamile olan 31 yaşındaki Nicky Lewis, kan zehirlenmesi (sepsis) nedeniyle bayıldı.

  • Annesinin bayıldığı sırada evde olan 6 yaşındaki Max odasında uyuyan annesini uyandırmak için yanına gitti. Ancak annesinin tepki vermemesi üzerine endişelenen çocuk teyzesini tabletinden arayıp, annesinin durumunu aktararak korktuğunu söyledi.

Teyzesi Sonia, hemen bir ambulans çağırdı ve kardeşinin evine doğru yola çıktı. Sağlık görevlilerinin eve girmesine yardımcı olmak için tabureye çıkan küçük Max, anahtarı kapıdan çıkardıktan sonra mektup kutusundan sağlık çalışanlarına verdi.


SON ANDA KURTULDU

Doktorlar hastaneye kaldırılan genç kadının, oğlu Max’in hızlı hareket etmesi sonucu ölmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

Nicky Lewis’nin 33 yaşındaki eşi Sam, “Özellikle şimdi geriye baktığımızda ve neler olabileceğini düşündüğümüzde Max'e yaptığı şey için her gün minnet duyuyoruz. Altı yaşındaki herhangi bir çocuk gibi çok arsız olsa bile kendimize sürekli hayatımızı kurtardığını hatırlatmalıyız. Böyle cesur ve zeki bir çocuğa sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.

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