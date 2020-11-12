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Koronavirüs İngilterede aşı sıralaması belirlendi Kraliçe ikinci grupta
DÜNYA

İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi: Kraliçe ikinci grupta

İngiltere'de kimlerin koronavirüs aşısı olacağını belirleyen öncelik sıralaması yapıldı. Düzenlemeye göre Kraliyet Ailesi'ne herhangi bir öncelik verilmedi. Kraliçe 2. Elizabeth yaş grubu nedeniyle ikinci sırada yer alıyor.

Haber Merkezi Diğer
Kraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası oldu. İkinci dalganın yaşandığı İngiltere'de aşı önceliği konusunda listeleme yapıldı, Bu planlamaya göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı
KORONAVİRÜS
Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı

Öncelik bakımevleri sakinleri ve çalışanları

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, korona aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor. 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

Kraliçe Elizabeth’ten ‘sağlıklıyım’ mesajı
KORONAVİRÜS
Kraliçe Elizabeth’ten ‘sağlıklıyım’ mesajı

Boris Johnson 9. sırada

Prens Charles, öncelik sıralamasında 4'üncü, Başbakan Boris Johnson 9'uncu, Prens William ise 11'inci sırada yer alıyor. Öte yandan İngilizler, aşı bulunsa dahi kendilerine yetecek doz kalmayacağından korkuyor. Öyle ki büyük şirketlerin, personellerini işe geri döndürmek için doğrudan üreticiden aşılan alacağı ve bu yüzden aşı sayısına sınırlama geleceğinden endişe ediliyor.

Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
FOTOĞRAF 7
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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 21’e yükselirken Kraliçe Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.
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Kraliçe, hükümetin Cobra adlı acil durum toplantısından sonra Buckingham Sarayı’nı terk etti.
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93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantina altına alındı.
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Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
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The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor.
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Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiğini belirtmişti.
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Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına karışmıştı.
Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı.


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