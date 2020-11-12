İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi: Kraliçe ikinci grupta

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası oldu. İkinci dalganın yaşandığı İngiltere'de aşı önceliği konusunda listeleme yapıldı, Bu planlamaya göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

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Öncelik bakımevleri sakinleri ve çalışanları

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, korona aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor. 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

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Boris Johnson 9. sırada

Prens Charles, öncelik sıralamasında 4'üncü, Başbakan Boris Johnson 9'uncu, Prens William ise 11'inci sırada yer alıyor. Öte yandan İngilizler, aşı bulunsa dahi kendilerine yetecek doz kalmayacağından korkuyor. Öyle ki büyük şirketlerin, personellerini işe geri döndürmek için doğrudan üreticiden aşılan alacağı ve bu yüzden aşı sayısına sınırlama geleceğinden endişe ediliyor.