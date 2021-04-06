İngiltere'de AstraZeneca krizi: Kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemeler askıya alındı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından ortaklaşa piyasa sürülen koronavirüs aşısı, yan etkileri nedeniyle birçok ölüme sebep oldu.

Aralarında Avrupa Birliği üyelerinin de yer aldığı 20'den fazla ülke, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

Söz konusu gelişmenin ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, tartışmaların odağındaki aşının güvenilir olduğunu ve yararlarının zararlarından çok önde açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kameraların önünde aşının güvenilirliğini kanıtlamak için AstraZeneca aşısından olmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yeni kriz: Çocuklar üzerindeki denemeler askıya alındı

Yedi kişinin sıra dışı kan pıhtısından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'de AstraZeneca aşının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.

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KORONAVİRÜS Hollanda'dan AstraZeneca aşısı kararı: Kullanımı tamamen durduruldu

KORONAVİRÜS İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilerin odağındaki AstraZeneca aşısını oldu