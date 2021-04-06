Koronavirüs İngilterede AstraZeneca krizi Kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemeler askıya alındı
DÜNYA

İngiltere'de AstraZeneca krizi: Kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemeler askıya alındı

İngiltere'de üretilen ve tartışmaların odağında yer alan Oxford-AstraZeneca aşısı, kan pıhtısını tetiklemesi nedeniyle yedi kişinin ölümüne neden oldu. Ülkede, aşının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
İngilterede AstraZeneca krizi: Kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemeler askıya alındı
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İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından ortaklaşa piyasa sürülen koronavirüs aşısı, yan etkileri nedeniyle birçok ölüme sebep oldu.

Aralarında Avrupa Birliği üyelerinin de yer aldığı 20'den fazla ülke, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

Söz konusu gelişmenin ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, tartışmaların odağındaki aşının güvenilir olduğunu ve yararlarının zararlarından çok önde açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kameraların önünde aşının güvenilirliğini kanıtlamak için AstraZeneca aşısından olmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Yedi kişinin sıra dışı kan pıhtısından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'de AstraZeneca aşının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.

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