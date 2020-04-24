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Koronavirüs İngilterede ilk deneme koronavirüs aşısı gerçekleştirildi Enfeksiyonu önlemesi umut ediliyor
DÜNYA

İngiltere’de ilk deneme koronavirüs aşısı gerçekleştirildi

İngiltere’de ilk deneme koronavirüs aşısı gerçekleştirildi: Enfeksiyonu önlemesi umut ediliyor

Avrupa’da koronavirüse (Kovid-19) karşı insan üzerinde aşı denemeleri ilk kez İngiltere’de başladı. İngiliz medyasına konuşan doktorlar, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
​6 ay sürecek aşı denemelerinde Oxford, Southampton, Bristol ve Londra’dan bin 102 gönüllü katılacak.
​6 ay sürecek aşı denemelerinde Oxford, Southampton, Bristol ve Londra’dan bin 102 gönüllü katılacak.

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile Londra’daki Imperial College’ın işbirliğindeki virüse karşı aşı çalışması dün ilk kez iki gönüllü üzerinde denendi. Bilim insanlarının üzerinde çalıştıkları ‘ChAdOx1 nCoV-19’ adı verilen aşı daha önce şempanzelerde gribe neden olan bir ‘adenovirus’ genetiğinde oynama yapılarak geliştirildi.

Koronavirüs aşısı için tıbbın önünde uzun bir yol var: Geliştirilse bile hemen uygulanamaz!
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşısı için tıbbın önünde uzun bir yol var: Geliştirilse bile hemen uygulanamaz!

"Enfeksiyonu önlemesi umut ediliyor"

SARS-CoV- 2 spike proteinlerini kullanarak hücrelere girip vücudu enfekte ediyor. ‘ChAdOx1 nCoV-19’ aşısının vücudun, spike proteinini tanıması ve bir bağışıklık tepkisi vermesi bunun da SARS-CoV-2 virüsünün hücrelere girmesini engelleyerek böylelikle enfeksiyonu önlemesi umut ediliyor.

"Gönüllüler sağlıklı kişilerden oluşuyor"

6 ay sürecek aşı denemelerinde Oxford, Southampton, Bristol ve Londra’dan bin 102 gönüllü katılacak. Daha kapsamlı denemelerde 5 binden fazla gönüllünün katılımı bekleniyor. Gönüllüler 18-55 yaş aralığında sağlıklı ve Covid-19 testi pozitif çıkmayan kişilerden oluşuyor.

"Elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazacaklar"

Klinik deneylerde, gönüllülerin yarısına ChAdOx1 nCoV-19 aşısı diğer yarısına da kontrol amaçlı 2015 yılından beri İngiltere’de kullanılan ‘MenACWY’ menenjit aşısı yapılacak. Her iki grup da kendilerine hangi tür aşının verildiğini bilmeyecek. Gönüllüler 6 ay içerisinde belli aralıklarla aşı olacak ve kendilerine verilen elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazmaları istenecek. Çalışmaya başkanlık eden Profesör Sarah Gilbert, İngiliz medyasına verdiği röportajda, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi. Aşının bu yılsonuna kadar hazır olmasını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Gilbert, sürecin henüz çok başında olduklarını şu anda sadece klinik deneylere odaklandıklarını kaydetti. İngiltere hükümet iki üniversiteye de klinik çalışmaları için 40 milyon Sterlinlik kaynak ayırdı.

Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
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Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.
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