İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Kolombiya'nın başkenti Bogota menşeili ABC Displays reklam şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle hastane ve tabutların yetersiz olması nedeniyle tabuta dönüşebilen metal korkuluklu, karton hastane yatağı üretti. Yatakların 150 kilogram ağırlığa dayanabileceği ve tanesinin 85 dolar olarak piyasaya sürüleceği belirtildi.