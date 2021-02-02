Koronavirüs İngilterede korkunç iddia Başbakan Johnson uyarıları dinlemedi mutasyonlu virüs patlak verdi
DÜNYA

İngiltere'de korkunç iddia: Başbakan Johnson uyarıları dinlemedi mutasyonlu virüs patlak verdi

Mutasyona uğramış koronavirüsün İngiltere'de tespit edilmesinin ardında siyasi kriz çıktı. İngiliz basını, uzmanların ve sağlık danışmanlarının Başbakan Boris Johnson'ı mutasyonlu virüs konusunda bir ay önce uyardığını fakat Johnson'ın bu uyarıları dikkate almadığını yazdı.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Koronavirüsün mutasyona uğramış halinin İngiltere'de ortaya çıkmasıyla İngiltere salgın ile mücadelesinde zor günler yaşamaya başlamış, üçüncü kez ulusal karantinaya gitmişti. İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon tehlikesine karşı uyarıldığı ancak dikkate almadığı öne sürüldü. Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) uzmanları, hükümeti haftalar önce Güney Afrika koronavirüs varyantının yayılmasını durdurmak için sınırları kapatması konusunda uyardığını ancak, Başbakan Boris Johnson'ın tavsiyelerini görmezden geldiği ifade edildi.

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  • The Times'ta yer alan haberde, uzmanlar hükümete, varyantın yayılmasını durdurmak için İngiltere'nin sınırlarının tamamen kapatılması gerektiğini söyledi. Bu öneri dikkate alınmazken, Birleşik Krallık'a gelen herkes için zorunlu karantina önlemlerinin alınmasını tavsiye etti.

Uzmanları dinlemedi

Ancak bu öneri de dikkate alınmadı, Başbakan Johnson koronavirüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

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  • Öte yandan İngiltere, daha önce aralarında Güney Afrika, Portekiz ve Brezilya’nın da bulunduğu 22 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

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İngiltere’de korona korkunç boyutlarda: Ölü sayısı 100 bini geçti
İngiltere'de görülen ve daha ölümcül olan mutasyonlu virüs, ülkeyi kırıp geçiriyor. Son 76 günde korona nedeniyle 50 bin kişinin vefatıyla birlikte ölü sayısı 100 bini geçti. Ülkenin önde gelen gazeteleri feci tabloyu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı. Öte yandan Başbakan Johnson, ölü sayısının 100 bini geçmesinden dolayı derin üzüntü içinde olduğunu belirttiği basın toplantısında, “Başbakan bendim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Derin şekilde üzüntü içindeyim. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı dilerim; Babalar ve analar, kardeşler, kızlar ve oğullar..." ifadelerini kullandı.


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