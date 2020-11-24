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İngiltere'de koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 608 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 608 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 5 Kasım'da hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar 3 aşamalı planın uygulanacağını açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 299 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu son 45 günde görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 608 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 55 bin 838'e ulaştı.

Bir günde 212 bin 533 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 38 milyon 834 bin 497 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 1487'si yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 158 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

3 aşamalı plan

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 5 Kasım'da hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar 3 aşamalı planın uygulanacağını açıklamıştı.

Johnson, insanların dışarıda artık 6 kişiyi geçmeyecek şekilde buluşabileceğini söylemişti.

İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, 2'nci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini duyurmuştu.

Johnson, 3'üncü aşamada ise eğlence mekanları ve otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirmişti.

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