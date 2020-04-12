Koronavirüs İngilterede koronavirüs nedeniyle 737 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 737 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Londra'daki insanlar koronavirüs ile ilgili hükümetin önerilerini görmezden geliyor.
Londra'daki insanlar koronavirüs ile ilgili hükümetin önerilerini görmezden geliyor.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.

  • İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 9 bin 875'ten 10 bin 612'ye çıktı, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu.

Son 24 saatte 12 bin 776 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı tekrarlarla 352 bin 974’e yükseldi.

Ülkede hafta başında süresi dolacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları bugün de dikkate almadığı gözlendi.

Polisler, parklarda güneşlenen İngilizleri uyardı.

"Avrupa'da en çok etkilenen ülke olabilir"

İngiltere'nin Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olabileceği belirtildi.

Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu üyesi Jeremy Farrar, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İtalya ve İspanya'yı can kaybı sayısında geçebileceğini söyledi.

Ülkede can kayıpları son 7 günde sırasıyla 621, 439, 786, 938, 881, 980 ve 917 olarak kayıtlara geçmişti.

Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

  • 23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapılan testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, bugün taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.

Afrika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı
KORONAVİRÜS
Afrika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 831 oldu
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 831 oldu

Ukrayna’da karantina ihlallerine karşı drone'lu takip: Para cezası 8 bin liradan fazla
KORONAVİRÜS
Ukrayna’da karantina ihlallerine karşı drone'lu takip: Para cezası 8 bin liradan fazla

Koronavirüs ile ilgili korkunç iddia: Vuhan’daki mağaralarda yarasalar üzerinde deneyleri ABD finanse etti
KORONAVİRÜS
Koronavirüs ile ilgili korkunç iddia: Vuhan’daki mağaralarda yarasalar üzerinde deneyleri ABD finanse etti
Abone Ol Google News
Başka türlü olmazdı

Başka türlü olmazdı

​Sokaklar boşalmayınca yasak geldi.
Cumhurbaşkanı devam dedi

Cumhurbaşkanı 'devam' dedi

"İstifasını sunması kendi takdiridir, ancak nihai karar..."
İstifasekteye uğratır

'İstifa
sekteye uğratır'

​Devlet Bahçeli'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
14 tonluk<br>cömert hediye

14 tonluk
cömert hediye

​İngiliz Bakan Türkiye'ye teşekkür etti.
Ücretsiz izne<br>3 ay destek

Ücretsiz izne
3 ay destek

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi.
İlaç üretir<br>gibi üretiyoruz

İlaç üretir
gibi üretiyoruz

​Koronavirüsün yükselen yıldızı kolonya.
İtalya'da<br>mafya sahnede

İtalya'da
mafya sahnede

​Devletin yerini alma amacındalar.
Ahlaksız teklif

Ahlaksız teklif

​"Kaşıkçı'nın ailesine para verelim..."
Erdoğan mesaide!

Erdoğan mesaide!

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
'Kimse balta <br>vuramayacak'

'Kimse balta
vuramayacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden 'Soylu' yorumu
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Toplam 24 bin 88 kişiye ceza kesildi.
Korona korkusu ölüm getirdi

Korona korkusu ölüm getirdi

Evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapıyordu.
Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

​İstanbul Valisi Yerlikaya, 48 saatlik ceza miktarını açıkladı.
Küçükçekmece'yi<br>karıştırmışlardı

Küçükçekmece'yi
karıştırmışlardı

​Görevini yapan polislere saldıran 4 şüpheli tutuklandı.
Azalma eğilimi sürüyor

Azalma eğilimi sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
Hayat dama sığar

Hayat dama sığar

​Adanalılar, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi.
ABD'de kriz tırmanıyor

ABD'de kriz tırmanıyor

Son 24 saatte 2 bine yakın kişi can verdi, halk panikte.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.