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Koronavirüs İngilterede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506ya yükseldi
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506'ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı da 5 bin 386 artarak 143 bin 464'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 822'den 19 bin 506'ya, vaka sayısı da 5 bin 386 artarak 143 bin 464'e çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 401 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 444 bin 222'ye, tekrarlarla 612 bin 31'e yükseldi.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada 847, 888, 596, 449, 823, 759 ve 616 olarak kayıtlara geçti.

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Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
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Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız' ifadelerini kullandı.


Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

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