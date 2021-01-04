Koronavirüs İngilterede koronavirüs önlemleri daha da sıkılaştırılıyor
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs önlemleri daha da sıkılaştırılıyor

İngiltere'de koronavirüs önlemleri daha da sıkılaştırılıyor

İngiltere Başbakanı Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede daha sıkı önlemler açıklayacak. Mevcut durumda ülkenin yaklaşık yüzde 75'i, çok sıkı kısıtlamaların yer aldığı 4. aşama önlemlere tabi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'de Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasının, ülke genelinde vaka sayılarının hızla artmasına neden olduğu belirtildi.

Başbakan'ın bu artışı durdurmak, hastaneleri korumak ve hayat kurtarmak için artık daha fazla adım atılması gerektiği konusunda net olduğu vurgulanan metinde, bunların akşam açıklanacağı duyuruldu.

Johnson'ın yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) yeni bir ulusal karantina veya karantinaya çok yakın önlemler açıklaması bekleniyor.

  • Mevcut durumda ülkenin yaklaşık yüzde 75'i, çok sıkı kısıtlamaların yer aldığı 4. aşama önlemlere tabi.

Bu önlemler, evden ancak iş, alışveriş ve egzersiz için çıkılabilmesi; restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethanelerin kapatılması ve spor müsabakalarının seyircisiz yapılması gibi kısıtlamaları içeriyor.

Ülkede, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 50 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı İngiltere'de, önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyor.

75 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülke, daha önce 2 kez karantinaya gitmişti.

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