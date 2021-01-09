Koronavirüs İngilterede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı. Kayıpların ciddi seviyelere ulaşmasıyla birlikte İtalya'yı geçerek Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 937 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.

  • Ülkede son 24 saatte 1035 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 80 bin 868'e ulaştığı İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Bir günde 619 bin 941 test yapıldı, böylelikle toplam test sayısı mükerrerler dahil 56 milyon 3 bin 851 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 32 bin 294 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.

Hastaneler daha fazla baskı altında

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
KORONAVİRÜS
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
Abone Ol Google News
Galatasaraydan farklı galibiyet

Galatasaray'dan 'farklı' galibiyet

​Sarı kırmızılılar sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.
Umudun adı Türkiye

Umudun adı Türkiye

Okyanusun ortasındaki vatandaşına ilaç ulaştırdı.
GeleceğimiziAvrupada görüyoruz

Geleceğimizi
Avrupa'da görüyoruz

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü.

​Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki kalecisi maça damga vurdu.
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Her türlü<br>tedbiri alıyoruz

Her türlü
tedbiri alıyoruz

SMA Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Tarihi galibiyet

Tarihi galibiyet

​Schalke, ligde 30 maç sonra kazandı.

'Vallahi<br>drift atmadım'

'Vallahi
drift atmadım'

​Görüntüler ortaya çıkınca araca el konuldu.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı.

​Başkan ve Sumudica'dan birbirlerine sert sözler.
İstanbul'da<br>hareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Havaya ateş açıp kaçtılar köprüde yakalandılar.
Dehşete<br>düşüren görüntü

Dehşete
düşüren görüntü

Sokak ortasına atarken yakalandılar.
Denize düştü

Denize düştü

62 yolcusu ile kaybolan uçağın akıbeti belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.