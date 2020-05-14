İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 614'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 33 bin 614'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 446 artarak 233 bin 151 oldu.

Son bir günde 126 bin 64 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 219 bin 281'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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Antikor testi onay aldı

İngiltere, kişilerin Kovid-19'u hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testine onay verdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yazılı açıklamasında, İsviçre ilaç şirketi Roche tarafından geliştirilen antikor testinin "çok olumlu bir gelişme" olduğu bildirildi.

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Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.

Yetkililer, şimdiye kadar bu tür testlerin yeterince güvenilir olmadığını belirtiyordu.

OYNAT 00:31 İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk kez insan üzerinde denendi Avrupa'da koronavirüse (Kovid-19) karşı insan üzerinde aşı denemeleri ilk kez İngiltere'de başladı. İngiliz medyasına konuşan doktorlar, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi. Klinik deneylerde, gönüllülerin yarısına ChAdOx1 nCoV-19 aşısı diğer yarısına da kontrol amaçlı 2015 yılından beri İngiltere'de kullanılan 'MenACWY' menenjit aşısı yapılacak. Her iki grup da kendilerine hangi tür aşının verildiğini bilmeyecek. Gönüllüler 6 ay içerisinde belli aralıklarla aşı olacak ve kendilerine verilen elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazmaları istenecek. BiP'te paylaş

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