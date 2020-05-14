Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İngilterede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 614e yükseldi
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüste son durum

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 614'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 614'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 446 artarak 233 bin 151 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 33 bin 614'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 446 artarak 233 bin 151 oldu.

Son bir günde 126 bin 64 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 219 bin 281'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu: Kim olduğu ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu: Kim olduğu ortaya çıktı

Antikor testi onay aldı

İngiltere, kişilerin Kovid-19'u hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testine onay verdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yazılı açıklamasında, İsviçre ilaç şirketi Roche tarafından geliştirilen antikor testinin "çok olumlu bir gelişme" olduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması: En kötü senaryo aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması: En kötü senaryo aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz

Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.

Yetkililer, şimdiye kadar bu tür testlerin yeterince güvenilir olmadığını belirtiyordu.

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk kez insan üzerinde denendi
OYNAT 00:31
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk kez insan üzerinde denendi
Avrupa'da koronavirüse (Kovid-19) karşı insan üzerinde aşı denemeleri ilk kez İngiltere'de başladı. İngiliz medyasına konuşan doktorlar, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi. Klinik deneylerde, gönüllülerin yarısına ChAdOx1 nCoV-19 aşısı diğer yarısına da kontrol amaçlı 2015 yılından beri İngiltere'de kullanılan 'MenACWY' menenjit aşısı yapılacak. Her iki grup da kendilerine hangi tür aşının verildiğini bilmeyecek. Gönüllüler 6 ay içerisinde belli aralıklarla aşı olacak ve kendilerine verilen elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazmaları istenecek.


Abone Ol Google News
MİTten PKKya ağır darbe

MİT'ten PKK'ya ağır darbe

​PKK'nın sözde Mahmur yöneticisi Galya Bekir öldürüldü.
Hain saldırıya çok sert tepki

Hain saldırıya çok sert tepki

Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!
Vefa grubunaterör saldırısı

Vefa grubuna
terör saldırısı

​İhtiyaç sahiplerine giden ekibe alçak saldırı: 2 şehit.
Futbolcular endişeli:<br>'Tescil'de masada

Futbolcular endişeli:
'Tescil'de masada

​TFF'nin futbol senaryolarını izlemek için tıklayın.
Yeni normal

Yeni normal

​Asansör, market, restoran, kuaför ve okullar yeni düzene göre dizayn ediliyor...
Japonlar da<br>hayran kaldı

Japonlar da
hayran kaldı

​CNN gibi Türk sağlık sistemini incelediler: Türkiye en başarılısı.

Zonguldak'tan<br>üzen haber

Zonguldak'tan
üzen haber

Vakasızlık unvanını kaybetti: 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmalar tam gaz sürüyor

Çalışmalar tam gaz sürüyor

​Dünyanın en genişinin ayakları tamamlandı.

Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Beşiktaş'ta başkan Çebi de koronavirüse yakalandı.
Altın yatırımı<br>olanlar dikkat

Altın yatırımı
olanlar dikkat

Koronavirüs nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.
Maske zorunluluğu yaygınlaşıyor

Maske zorunluluğu yaygınlaşıyor

10 ilde daha cadde ve çarşıya maskesiz çıkmak yasak.
Korona savaşçısının bir günü

Korona savaşçısının bir günü

İki aydır ailelerini görmüyorlar, hayatları yoğun bakımdan ibaret...
Boğaziçi aşı<br>için tarih verdi

Boğaziçi aşı
için tarih verdi

'Yakında hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.