Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İngilterede Kovid-19 salgınıyla depresyon vakaları 2 kat arttı En çok engelliler ve kadınlar yakalanıyor
DÜNYA

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla depresyon vakaları 2 kat arttı

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla depresyon vakaları 2 kat arttı: En çok engelliler ve kadınlar yakalanıyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla birlikte yetişkinlerde depresyon vakalarının 2 kat arttığı bildirildi. Engelliler ve kadınlar en çok depresyon yaşayan gruplar olarak sıralandı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kovid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, geçen yılın temmuz ayından İngiltere'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken, salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri kaydedildi.

Bilim insanları açık açık uyardı: Koronavirüste ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek
KORONAVİRÜS
Bilim insanları açık açık uyardı: Koronavirüste ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek

Kovid-19 salgını sürecinde gerekli maddi imkanlarının olmadığını söyleyenler, engelliler ve kadınlar en çok depresyon yaşayan gruplar olarak sıralandı.

Depresyon belirtilerini taşıyanların yüzde 84'ü, Kovid-19 salgını nedeniyle refah düzeylerinin etkilendiğini ve bu nedenle kaygılı olduklarını belirtti.

Koronavirüs evde yakalıyor: Ev ortamında bulaşma ihtimali yüzde 80
KORONAVİRÜS
Koronavirüs evde yakalıyor: Ev ortamında bulaşma ihtimali yüzde 80

Şiddetli depresyon yaşayan her 5 yetişkinden ikisi, Kovid-19 salgını sırasında ilişkilerinin etkilendiğini kaydetti.

ONS Araştırma Görevlisi Tim Vizard, raporun yetişkinlerin ruh sağlığına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu aktararak, salgınla birlikte depresyon vakalarının 2 kat arttığına dikkati çekti.

Abone Ol Google News
Her şey 10 lira için

Her şey 10 lira için

İstanbul yollarındaki büyük tehlike.
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih vererek "Çaba içindeyiz" dedi.
Beton beton diyenlere Bakan Albayraktan cevap: Avrupa ve Orta Doğuda bir ilk

Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye sokak dezenfektanı ihraç ediliyor.

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor.

​​Demba Ba, tüm dünyanın Çin'in uyguladığı baskıya ses çıkarması için çağrıda bulundu.

İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş

Çarptığı aracın sahibini bulamayınca not bıraktı.

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
9 ile kritik uyarı!

9 ile kritik uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.