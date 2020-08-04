Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İngilterede sağlık uzmanları uyardı Okulların açılması facia ile sonuçlanabilir
DÜNYA

İngiltere’de sağlık uzmanları uyardı: Okulların açılması 'facia' ile sonuçlanabilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İngiltere’de sağlık uzmanları, ikinci dalgaya karşı harekete geçti. Uzmanlar, Eylül ayında okulların açılmasıyla ikinci dalganın gelebileceğini ve bunun facia ile sonuçlanabileceğini vurguladı. Sağlık uzmanları, NHS’nin test, izleme ve takip kapasitesini geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere’de sağlık uzmanları, Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) test ve izleme kapasitesini geliştirmezse okulların açılmasının ‘facia’ ile sonuçlanabileceğini duyurdu.

YENİ ÖNLEMLER GETİRİLECEK

Uzmanlara göre, ikinci dalganın önlenmesi için NHS’nin koronavirüs tespit edilen hastaların temas ettiği kişilerin yüzde 68’ine ulaşması ve takip etmesi gerekiyor.

  • İngiliz medyası, NHS’nin şu anda böyle bir kapasiteye sahip olmadığını duyururken; halihazırdaki sistemin virüslü hastaların temas ettiği kişilerin yarısına ulaşabildiği belirtiliyor. Öte yandan sağlık uzmanları, okulların açılmasıyla virüsün yayılmasını engellemek için ek ve yeni önlemlerin de getirilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Koronavirüs ülke için bir felaket oldu
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Koronavirüs ülke için bir felaket oldu

İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
KORONAVİRÜS
İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
Abone Ol Google News
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

Prof. Dr. Ceyhan'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren mesaj.
Bankalarkanunu deliyor

Bankalar
kanunu deliyor

ATM'ye gidip hukuksuzluğu gözler önüne serdi.
Sinan Oğanın hedef gösterdiği Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır tehdit mesajları alıyor

Tatil bitti<br>trafik başladı

Tatil bitti
trafik başladı

​Sabah saatlerinde yüzde 30'lara kadar ulaştı.

O işletme kapatıldı

O işletme kapatıldı

​Bakan Ersoy 'yanına kar kalmayacak' demişti.
Zararı<br>yararından çok

Zararı
yararından çok

Trump'tan dikkat çeken karantina açıklaması..
Galatasaray'a <br>mesaj yolladı

Galatasaray'a
mesaj yolladı

​Transfer iddialarını paylaşımıyla doğruladı.
Yüzlerce<br>yolcu mahsur kaldı

Yüzlerce
yolcu mahsur kaldı

İstanbul'a gelirken denizin ortasında arızalandı.
'Bu çok iyi haber'

'Bu çok iyi haber'

Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü'nden aşı açıklaması.
Kandil'de<br>ne pazarlığı yaptınız?

Kandil'de
ne pazarlığı yaptınız?

İşte ​ABD'nin terörü finanse ettiğini gösteren o sözleşme ve kurulan çetenin detayları...
Büyük İsrail<br>projesi çöktü

Büyük İsrail
projesi çöktü

​Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor.
Küstah Hafter<br>Türkiye'yi tehdit etti

Küstah Hafter
Türkiye'yi tehdit etti

​Türk askerlerine merhamet yok çünkü hak etmiyorlar.
İlk<br>teslimat eylülde

İlk
teslimat eylülde

​Milli elektronik kelepçe tamam.
Kurbanda<br>bağış rekoru

Kurbanda
bağış rekoru

​​Kovid-19 nedeniyle kurban kesmeyen vatandaşlar bağış rekoru kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.