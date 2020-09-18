İngiltere'deki koronavirüs aşısı araştırması: Aşıların yarısından fazlasını birkaç varlıklı ülke satın aldı
İngiltere'de koronavirüs aşısıyla ilgili gündeme çarpıcı bir açıklama düştü. Dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke tarafından korona aşılarının yarısından fazlasını satın aldıkları ortaya çıktı.
İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin hazırlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke, 'muhtemel' korona aşılarının yarısından fazlasını satın aldı.
Amerika'da yayınlanan raporda, şu anda potansiyel olarak en umut verici beş aşı adayının üreticileri ile ön satış sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.
Oxfam'ın tahminine göre, söz konusu beş şirketin toplam aşı üretim kapasitesi 5,9 milyar dozu bulacak. Raporda, aşıların insanlara iki kez uygulanacağından yola çıkılarak, yaklaşık üç milyar insanın ilk aşamada bunlardan istifade edeceği öngörüsünde bulunuldu.