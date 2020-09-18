İngiltere'deki koronavirüs aşısı araştırması: Aşıların yarısından fazlasını birkaç varlıklı ülke satın aldı

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin hazırlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke, 'muhtemel' korona aşılarının yarısından fazlasını satın aldı.

OYNAT 00:00 Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.

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5 ŞİRKETİN ÜRETİM KAPASİTESİ 5.9 MİLYAR DOZ

Amerika'da yayınlanan raporda, şu anda potansiyel olarak en umut verici beş aşı adayının üreticileri ile ön satış sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

Oxfam'ın tahminine göre, söz konusu beş şirketin toplam aşı üretim kapasitesi 5,9 milyar dozu bulacak. Raporda, aşıların insanlara iki kez uygulanacağından yola çıkılarak, yaklaşık üç milyar insanın ilk aşamada bunlardan istifade edeceği öngörüsünde bulunuldu.

OYNAT 00:00 Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu? Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

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2.7 MİLYAR DOZU ABD VE AB ÜLKELERİ REZERVLEDİ

Rapora göre Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Gamaley/Sputnik ve Sinovac firmaları 5,3 milyar doz aşının tedariki için sözleşme imzaladı.

Bunların 2,7 milyarı, ABD, AB, Avustralya, İngiltere ve İsviçre gibi gelişmiş ülkeler tarafından satın alındı. Kalan 2,6 milyar doz, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Çin tarafından rezerve edildi.

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