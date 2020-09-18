Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İngilteredeki koronavirüs aşısı araştırması Aşıların yarısından fazlasını birkaç varlıklı ülke satın aldı
DÜNYA

İngiltere'deki koronavirüs aşısı araştırması: Aşıların yarısından fazlasını birkaç varlıklı ülke satın aldı

İngiltere'de koronavirüs aşısıyla ilgili gündeme çarpıcı bir açıklama düştü. Dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke tarafından korona aşılarının yarısından fazlasını satın aldıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin hazırlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan birkaç varlıklı ülke, 'muhtemel' korona aşılarının yarısından fazlasını satın aldı.

Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
OYNAT 00:00
Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.

5 ŞİRKETİN ÜRETİM KAPASİTESİ 5.9 MİLYAR DOZ

Amerika'da yayınlanan raporda, şu anda potansiyel olarak en umut verici beş aşı adayının üreticileri ile ön satış sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

  • Oxfam'ın tahminine göre, söz konusu beş şirketin toplam aşı üretim kapasitesi 5,9 milyar dozu bulacak. Raporda, aşıların insanlara iki kez uygulanacağından yola çıkılarak, yaklaşık üç milyar insanın ilk aşamada bunlardan istifade edeceği öngörüsünde bulunuldu.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
OYNAT 00:00
Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

2.7 MİLYAR DOZU ABD VE AB ÜLKELERİ REZERVLEDİ

Rapora göre Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Gamaley/Sputnik ve Sinovac firmaları 5,3 milyar doz aşının tedariki için sözleşme imzaladı.

  • Bunların 2,7 milyarı, ABD, AB, Avustralya, İngiltere ve İsviçre gibi gelişmiş ülkeler tarafından satın alındı. Kalan 2,6 milyar doz, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Çin tarafından rezerve edildi.

Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor
KORONAVİRÜS
Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor

Pandemiden çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor: Türkiye'den 8 aşı adayı da klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor
HAYAT
Pandemiden çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor: Türkiye'den 8 aşı adayı da klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor

Çin’den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yüzde 99 etkili olacak
KORONAVİRÜS
Çin’den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yüzde 99 etkili olacak
Abone Ol Google News
Finans dünyasınınkaranlık yüzü: BlackRock

Finans dünyasının
karanlık yüzü: BlackRock

Silah şirketlerini besleyip, DSÖ fonlarıyla günah çıkarıyor.
Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.
Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.
Yolları <br>yeniden kesişti

Yolları
yeniden kesişti

Premier Lig devinde birlikte forma giyecekler.

'Yunanistan Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek'

Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Akasaray-Adana karayolunda feci kaza: 30 yaralı var.
Eminönü'nde dehşete<br>düşüren olay

Eminönü'nde dehşete
düşüren olay

Vatandaşlar görüp haber verdi, denizde ceset bulundu.

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyon

​Çok sayıda kişi gözaltına alındı, aramalar sürüyor.
Otomobil<br>ikiye bölündü

Otomobil
ikiye bölündü

Niğde'de korkunç kaza: Önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı.
Kovid aşısı<br>Kasım'da geliyor

Kovid aşısı
Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'e ilişkin net mesaj verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.