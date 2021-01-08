İngiltere'den Amerikan aşısına onay

İngiltere Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech, Oxford ile AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıların ardından yüzde 94 etkili olan Moderna’nın aşısına da onay verdiğini duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile ortak çalışacak olan ve İngiltere’den onaylanan 3. aşı olan Moderna, ilkbaharda piyasaya dağıtılmaya başlanacak. İngiltere hükümeti, onaylanan Moderna aşısından 17 milyon doz ön sipariş verirken, bu aşının diğerlerine göre nakliyesinin daha kolay olacağı belirtildi.

ABD’li ilaç firması Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in aşısının -70 derece sıcaklıkta taşınması gerekirken, Moderna’nın aşısının -20 derecelik bir ortamda taşınmasının mümkün olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan aşı transferi ile birlikte İngiltere genelinde 1.5 milyon kişi aşı olurken, bu sayı 80 yaş üstü kişilerin dörtte birini oluşturuyor.

KORONAVİRÜS İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı

OYNAT 04:06 Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

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HAYAT Koronavirüs aşısının mucidinden devrim olacak bir çalışma: Belki de 20 sene içinde kanseri unutturacak

FOTOĞRAF 6 İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek salı İngiltere tarihinin en geniş aşı uygulamasına başlanacağı belirtildi. Ülkede, 50 farklı aşı merkezine dağıtılan aşıların, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) 2 Aralık'ta yayımladığı öncelikler listesinde belirtildiği gibi ilk olarak bakımevinde kalanlar, bakımevi ve sağlık çalışanları ile 80 yaşın üstündekilere 8 Aralık'tan itibaren uygulanacağı kaydedildi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, 8 Aralık'ta başlayacak aşılama programının tarihi bir an olduğunu belirterek, Herkesi bu salgını bastırmak için üzerine düşeni yapmaya ve bu çok önemli çalışmayı gerçekleştirirken Ulusal Sağlık Servisini (NHS) korumak için yerel kısıtlamaları takip etmeye çağırıyorum. diye konuştu. BBC'ye açıklamada bulunan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) yöneticisi Dr. June Raine ise insanlara bu aşıya güven duymaları çağrısında bulundu. Raine, MHRA'nın aşılar yapılmaya başlandıktan sonra da güvenlik sorunlarını dikkatlice takip edeceğine ve işlerinin hala bitmediğine dikkati çekti. İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti. Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin öncelikliler listesi açıklamıştı. Buna göre, Aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakım evinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı. İngiltere ilk onay veren ülke olmuştu: Aşı yapmaya 8 Aralık'ta başlayacaklar İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacağı bildirildi. BiP'te paylaş

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