İngiltere'nin mutasyon kararı: Giriş-çıkışlar kapatıldı

İngiltere'de yaz döneminde yürürlüğe konulan ve bazı ülkelerden gelen yolcuların karantinadan muaf tutulduğu "seyahat koridoru" uygulamasına son verildi.

Böylece İngiltere'ye seyahat edecek tüm yolcuların, son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucunu göstermesi zorunlu hale getirildi.

Yolcular ülkeye geldikten sonra da 10 gün boyunca kendini karantinaya alacak. Yeni tedbirler en erken 15 Şubat'a kadar yürürlükte olacak.

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Vaka sayıları kaça yükseldi

Bugün 55 bin 761 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

1.280 kişi daha hayatını kaybetti toplam can kaybı 90 bine doğru tırmanırken İstatistik Kurumu rakamlarına göre 100 bin barajı çoktan aşıldı.

Ülkede aşı yapılan kişi sayısı da 3 milyon 234 bin 946’ya yükseldi.

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