İngiltere’nin umudu Türkiye: Yardım gelmezse her şey durur

İngiltere, Türkiye’den gelecek koruyucu malzemelere kilitlendi. Geçen hafta Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen sağlık ekipmanlarının önceki gün ulaşması gereken bölümünün nakliyesinin ertelenmesi ülkede büyük kriz çıkardı. Barınma Bakanı Robert Jenrick sevkiyatın geldiğini duyurdu ancak açıklamanın hemen ardından Eğitim Bakanı sevkiyatın ertelendiğini paylaştı. Ulusal Sağlık Hizmetleri CEO’su Chris Hopson ise bakanları suçlayarak sağlık personelinin umudunu kırdıklarını ifade etti.

Maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan A400M tipi kargo uçağıyla İngiltere’ye gönderilmişti.

DOKTORLAR ÇALIŞMAYACAK

Türkiye’den beklenen 400 bin koruyucu önlük de dahil olmak üzere 84 tonluk “hayat kurtarıcı” tıbbi teslimatın yapılamaması nedeniyle hastanelerde kriz çıktı. Hastane yöneticileri hükümeti suçlayarak, “Koruyucu önlükler biterse sağlık çalışanları kendi güvenlikleri nedeniyle koronavirüs hastalarını tedavi etmeyi reddedeceklerdir” açıklaması yaptı. Yaşanan kriz İngiliz Daily Mail gazetesinde manşet oldu. Gazete, “Türkiye’den gelecek 400 bin koruyucu önlüğün 24 saat gecikmesi bütün sağlık hizmetlerini durdurabilir” ifadelerine yer verdi.