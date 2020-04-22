Koronavirüs İngiltereye gönderilecek sağlık ekipmanlarını taşıyan uçak gece saatlerinde yola çıktı
DÜNYA

İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanlarını taşıyan uçak gece saatlerinde yola çıktı

Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında Türkiye'den İngiltere'ye gönderilecek olan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağı gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yapılan ekipman yüklemesinin ardından saat 01.35'te İngiltere'ye gitmek üzere tekrar havalanan kargo uçağı 84 tonluk yardım taşıyor.

Haber Merkezi AA
İngiltere'ye ait kargo uçağı
İngiltere'ye ait kargo uçağı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağına yükleme işlemi tamamlandı.

İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından hareket ederek İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "A400M" nakliye uçağı, bir süre park pozisyonunda bekledi.

Daha sonra Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak sağlık ekipmanları, uçağa yüklenmeye başlandı. Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, İngiltere'ye hareket etti.

Daha önce yardım göndermiştik

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'ye daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

400 bin önlük ve 84 tonluk ekipman

Kargo uçağı İngiltere'ye doğru yola çıktı.
  • İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soru üzerine, "Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." demişti.

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