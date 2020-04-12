Koronavirüs İran Cumhurbaşkanı Ruhani Koronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız
DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, ülkesinin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız. Aramızda büyük farklılıklar var. Vakaya göre kayıp oranımız yüzde 7, bazı Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 22 civarında, hatta daha yüksek." dedi.

  • Ülkesindeki sağlık çalışanlarından övgüyle söz eden Ruhani, "Avrupa'da bir virüs var İran'da ise iki virüs bulunuyor. Biri korona diğeri ekonomik yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

1,6 milyar dolar serbest bırakıldı

ABD'nin talimatıyla Lüksemburg'da tutulan 1,6 milyar doların İran'a getirilmesiyle ilgili çabaların olumlu neticelendiğini belirten Ruhani, "Amerikalılar bize çok zulmediyor. Kredi istiyoruz engel oluyorlar. Bu virüsle kendi başları da dertte. Bizim durumumuzdan haberdar oldukları halde her gün baskıyı arttırmaya devam ediyorlar. Bu insanlık dışı davranış, onların tarihine geçecektir" şeklinde konuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.

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