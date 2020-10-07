İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi: Salgının boyutu hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez,, "Koronavirüs salgınının boyutu şimdiye kadar hiç bu kadar korkutucu olmamıştı." dedi.

HASTANELER HASTA KABUL EDEMİYOR

Ülkede hastanelerin tamamen koronavirüs hastalarıyla dolu olduğunu aktaran Mohrez, "Kovid-19 hastalığına yakalanan birini hastanelerde kabul edecek imkan yok. Yoğun bakım ünitelerinde boş yer bulunmuyor hatta bazı hastanelerdeki hastalara yeterli oksijen sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Türkiye Kovid-19’la mücadelede model ülke: Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi kıta kıta incelediler

İNSAN YOĞUNLUĞU EN DÜŞÜK SEVİYEYE DÜŞÜRÜLMELİ

Bu şartlarda en önemli konunun halka açık mekanların boşaltılması ve her türlü toplantıdan kaçınmak olduğunu vurgulayan Mohrez, yasama, yürütme ve yargı erki başkanları arasındaki toplantıların ertelenmesinin de doğru bir karar olduğunu belirtti.

İranlı doktor Mohrez, "Meclis ve diğer ofisler de ya kapatılmalı ya da insan yoğunluğu en seviyeye düşürülmelidir." çağrısında bulundu.

OYNAT 00:00 İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

34'E DÜŞEN VAKA SAYISI 200'ÜN ÜSTÜNE ÇIKTI

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle son aylarda yeniden artmıştı. 25 Mayıs'ta 34'e düşen günlük can kaybı sayısı, tekrar 200'ün üstüne çıktı.

Ülkede günlük vaka sayısı da bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak, 4 bin 151 olarak kaydedilmişti.



OYNAT 00:00 İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar İran'ın Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:28 İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor Koronavirüs'ün, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can aldığı ülke olan İran'da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Halk kağıt paraları dahi dezenfekte amaçlı çeşitli ilaçlarla beraber kaynatıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tencere içerisindeki kaynatılan paralar yer alıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder