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İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi: Salgının boyutu hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının korkutucu boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak, ikinci bir duyuruya kadar meclis oturumları dahil her türlü toplantının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs etkisini sürdürüyor.
İran'da koronavirüs etkisini sürdürüyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez,, "Koronavirüs salgınının boyutu şimdiye kadar hiç bu kadar korkutucu olmamıştı." dedi.

HASTANELER HASTA KABUL EDEMİYOR

  • Ülkede hastanelerin tamamen koronavirüs hastalarıyla dolu olduğunu aktaran Mohrez, "Kovid-19 hastalığına yakalanan birini hastanelerde kabul edecek imkan yok. Yoğun bakım ünitelerinde boş yer bulunmuyor hatta bazı hastanelerdeki hastalara yeterli oksijen sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Kovid-19’la mücadelede model ülke: Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi kıta kıta incelediler

İNSAN YOĞUNLUĞU EN DÜŞÜK SEVİYEYE DÜŞÜRÜLMELİ

Bu şartlarda en önemli konunun halka açık mekanların boşaltılması ve her türlü toplantıdan kaçınmak olduğunu vurgulayan Mohrez, yasama, yürütme ve yargı erki başkanları arasındaki toplantıların ertelenmesinin de doğru bir karar olduğunu belirtti.

İranlı doktor Mohrez, "Meclis ve diğer ofisler de ya kapatılmalı ya da insan yoğunluğu en seviyeye düşürülmelidir." çağrısında bulundu.

İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
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İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.


34'E DÜŞEN VAKA SAYISI 200'ÜN ÜSTÜNE ÇIKTI

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle son aylarda yeniden artmıştı. 25 Mayıs'ta 34'e düşen günlük can kaybı sayısı, tekrar 200'ün üstüne çıktı.

Ülkede günlük vaka sayısı da bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak, 4 bin 151 olarak kaydedilmişti.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.

Karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
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Karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
İran'ın Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor
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İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor
Koronavirüs'ün, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can aldığı ülke olan İran'da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Halk kağıt paraları dahi dezenfekte amaçlı çeşitli ilaçlarla beraber kaynatıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tencere içerisindeki kaynatılan paralar yer alıyor.

Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
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Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.


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